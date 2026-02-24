Los Tordos y Alemán se coronaron campeones de la Copa de Honor de hockey sobre césped

El certamen de pretemporada que reúne a los 4 mejores equipos de la temporada anterior tuvo un cierre accidentado ya que ambas finales debieron postergarse 24 horas debido a la tormenta que afectó a la zona del estadio de Godoy Cruz.

Los Tordos Hockey

En la final femenina Los Tordos ganó su cuarta corona consecutiva a nivel local tras igualar 1 a 1 con Andino/Regatas e imponerse luego en los penales australianos para volver a festejar después de haberlo hecho el año pasado en este certamen y en los torneos Apertura y Clausura.