Los Tordos y Alemán se coronaron campeones de la Copa de Honor de hockey sobre césped

Los Tordos en damas y Club Alemán en varones ratificaron su supremacía y se coronaron campeones de la Copa de Honor 2026 de hockey sobre césped.

Por UNO
Los Tordos festejó una vez más.

El certamen de pretemporada que reúne a los 4 mejores equipos de la temporada anterior tuvo un cierre accidentado ya que ambas finales debieron postergarse 24 horas debido a la tormenta que afectó a la zona del estadio de Godoy Cruz.

En la final femenina Los Tordos ganó su cuarta corona consecutiva a nivel local tras igualar 1 a 1 con Andino/Regatas e imponerse luego en los penales australianos para volver a festejar después de haberlo hecho el año pasado en este certamen y en los torneos Apertura y Clausura.

Es el título oficial número 21 de Los Tordos y el quinto en la Copa de Honor ya que la ganó en 2015, 2018, 2024, 2025 y 2026.

Alemán domina el hockey sobre césped masculino

En la final masculina Club Alemán goleó 4 a 0 a Banco Mendoza para obtener el noveno título consecutivo en el hockey sobre césped masculino de Mendoza.

Gastón Bosso, Facundo Arata, Lautaro Gutiérrez y Leonel Coria marcaron los goles de la victoria de los teutones que llegaron a 24 coronas en su historial.

