Felipe Contepomi dirigirá a los Barbarians: el nuevo desafío para el entrenador de Los Pumas

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, fue invitado a dirigir a los Barbarians en un amistoso ante los Springboks, previsto para el 20 de junio en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth.
El mellizo será el head coach del equipo y estará acompañado por Scott Robertson (ex entrenador de los All Blacks), Patrice Collazo (Racing 92) y Kendrick Lynn (neocelandés y entrenador asistente de Los Pumas).
El ex capitán de Los Pumas se mostró muy orgulloso con la oportunidad de entrenar al histórico equipo que se forma por invitación para jugar amistosos de acuerdo a un calendario anual: “Haber jugado para Barbarians fue un gran honor, y que ahora me convoquen para entrenarlos en un partido tan especial enfrentando a los bicampeones del mundo en su país, me llena de orgullo. Es sin dudas un reconocimiento al rendimiento que han tenido Los Pumas en estos últimos años. Va a ser un gran desafío juntar un equipo en una semana para enfrentarse a Sudáfrica, y espero con entusiasmo esa oportunidad”.
Barbarian FC es un equipo de rugby por invitación fundado en 1890 en el Reino Unido, su camiseta es blanca y negra y los jugadores utilizan las medias con los colores originales de los clubes en que se formaron.
Habitualmente juegan unos 6 partidos amistosos por año con la presencia de figuras y entrenadores internacionales.
Scott Robertson, quien ya dirigió a Barbarians en cuatro oportunidades: ante Nueva Zelanda y Tonga en 2017, ante All Blacks XV en 2022 y ante Gales en 2023, dijo: “Los Barbarians unen al mundo del rugby, por lo que es especial formar parte de ello y honrar la camiseta”.
Una semana después del partido ante los Springboks en Port Elizabeth, los Barbarians se enfrentarán ante Gales en Twickenham en una doble jornada de encuentros ya que primero lo harán los equipos masculinos y luego cerrarán los femeninos.
Cabe destacar que Felipe Contepomi y Kendrick Lynn sólo formarán parte del partido ante Springboks por los posteriores compromisos de Los Pumas.