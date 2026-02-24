Felipe Contepomi dirigirá a los Barbarians: el nuevo desafío para el entrenador de Los Pumas

Qué son los Barbarians

Barbarian FC es un equipo de rugby por invitación fundado en 1890 en el Reino Unido, su camiseta es blanca y negra y los jugadores utilizan las medias con los colores originales de los clubes en que se formaron.

Habitualmente juegan unos 6 partidos amistosos por año con la presencia de figuras y entrenadores internacionales.

Los 5 encuentros de Felipe Contepomi como jugador de Barbarians

25/05/2003 Barbarians 49 vs Inglaterra XV 36, Twickenham

28/05/2003 Barbarians 24 vs Escocia XV 15, Murrayfield

31/05/2003 Barbarians 48 vs Gales XV 35, Millennium Stadium

27/05/2012 Barbarians 26 vs Inglaterra XV 57, Twickenham

29/05/2012 Barbarians 29 vs Irlanda XV 28, Kingsholm

Cómo se forman los Barbarians, el nuevo equipo que dirigirá Felipe Contepomi

Scott Robertson, quien ya dirigió a Barbarians en cuatro oportunidades: ante Nueva Zelanda y Tonga en 2017, ante All Blacks XV en 2022 y ante Gales en 2023, dijo: “Los Barbarians unen al mundo del rugby, por lo que es especial formar parte de ello y honrar la camiseta”.

Una semana después del partido ante los Springboks en Port Elizabeth, los Barbarians se enfrentarán ante Gales en Twickenham en una doble jornada de encuentros ya que primero lo harán los equipos masculinos y luego cerrarán los femeninos.

Cabe destacar que Felipe Contepomi y Kendrick Lynn sólo formarán parte del partido ante Springboks por los posteriores compromisos de Los Pumas.