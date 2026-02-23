Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Hockey sobre patines

Torneo Vendimia de hockey sobre patines: los resultados de la quinta jornada y lo que viene

Se jugó la quinta jornada del Torneo Vendimia de hockey sobre patines. Todos los resultados y lo que se viene en el certamen que organiza Andes Talleres

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Petroleros/YPF lidera la Zona B del Torneo Vendimia de hockey sobre patines.

Foto: Andes Talleres Hockey

Se jugó este lunes la quinta jornada del Torneo Vendimia de hockeys sobre patines, el tradicional certamen que organiza Andes Talleres y que fiscaliza la Asociación Mendocina de Patín (AMP). El campeonato que se juega en el estadio cubierto Salvador Bonanno de la calle Minuzzi se desarrollará hasta el próximo sábado.

En la categoría senior masculino, Leonardo Murialdo B venció a Banco Mendoza por 2 a 0 y el local Andes Talleres B superó a Petroleros/YPF por 3 a 2.

andes-talleres-hockey
Andes Talleres venció a Petroleros/YPF.

En senior femenino, IMPSA A venció a Leonardo Murialdo por 2 a 0.

En la segunda fase se sumará la Selección argentina Sub 19 y le dará mayor jerarquía al torneo.

Vendimia de hockey sobre patines: las posiciones

  • Senior masculino: Zona A: Talleres A, 6 unidades; Banco Mendoza, Maipú/Giol y Murialdo B, 3. Zona B: Petroleros/YPF, 6; Talleres B, 4; Murialdo A, 1; IMPSA, 0
  • Senior femenino: IMPSA B, 9; IMPSA A y Talleres, 4; Murialdo y Kellun de Chile, 0.

Vendimia de hockey sobre patines: el programa de este lunes

Senior masculino:

  • A las 20: Talleres A vs. Maipú/Giol
  • A las 21.15: IMPSA vs Leonardo Murialdo

Vendimia de hockey sobre patines: cómo se juega el campeonato

En senior de varones los equipos fueron divididos en dos zonas: en la A figuran Talleres A, Murialdo B, Banco Mendoza y Maipú/Giol y en la B están IMPSA, Petroleros/YPF, Talleres B y Murialdo A.

Pasarán a la siguiente instancia (que se desarrollará esta semana) los dos o tres primeros de cada grupo dependiendo de quienes se sumen.

En senior de damas se juega en una zona y los elencos son: Andes Talleres, IMPSA A y B, Leonardo Murialdo y Kellun de Chile.

Andes Talleres, en varones e IMPSA, en damas, se adjudicaron el Torneo Vendimia 2025.

