Torneo Vendimia de hockey sobre patines: los resultados de la quinta jornada y lo que viene

En la segunda fase se sumará la Selección argentina Sub 19 y le dará mayor jerarquía al torneo.

Vendimia de hockey sobre patines: las posiciones

Senior masculino: Zona A: Talleres A, 6 unidades; Banco Mendoza, Maipú/Giol y Murialdo B, 3. Zona B: Petroleros/YPF, 6; Talleres B, 4; Murialdo A, 1; IMPSA, 0

Senior femenino: IMPSA B, 9; IMPSA A y Talleres, 4; Murialdo y Kellun de Chile, 0.

Vendimia de hockey sobre patines: el programa de este lunes

Senior masculino:

A las 20: Talleres A vs. Maipú/Giol

A las 21.15: IMPSA vs Leonardo Murialdo

Vendimia de hockey sobre patines: cómo se juega el campeonato

En senior de varones los equipos fueron divididos en dos zonas: en la A figuran Talleres A, Murialdo B, Banco Mendoza y Maipú/Giol y en la B están IMPSA, Petroleros/YPF, Talleres B y Murialdo A.

Pasarán a la siguiente instancia (que se desarrollará esta semana) los dos o tres primeros de cada grupo dependiendo de quienes se sumen.

En senior de damas se juega en una zona y los elencos son: Andes Talleres, IMPSA A y B, Leonardo Murialdo y Kellun de Chile.

Andes Talleres, en varones e IMPSA, en damas, se adjudicaron el Torneo Vendimia 2025.