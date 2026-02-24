Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, cara a cara por Netflix: cuándo será la revancha de La Pelea del Siglo

Será la revancha de La Pelea del Siglo realizada en 2015 y aún vigente como la más lucrativa de la historia del boxeo ya que rompió todos los récords con 4.6 millones de compras de pay per view y un récord mundial de taquilla en vivo de 72 millones de dólares en el MGM Grand Garden Arena.

Más de una década después, estos dos titanes regresan al ring para saldar cuentas en el escenario tecnológicamente más avanzado del mundo.

El evento está organizado por Manny Pacquiao Promotions y Mayweather Promotions en colaboración con EverWonder Studio, Limitless X Holdings y Hidden Empire Film Group.

Las voces de los protagonistas: Pacquiao y Mayweather

Pac-Man Pacquiao (62-8-3, 39 KO) dijo: “Floyd y yo le dimos al mundo la que sigue siendo la pelea más importante en la historia del boxeo. Los aficionados han esperado demasiado; se merecen esta revancha, que será aún más grande ahora que se transmitirá en vivo a nivel mundial por Netflix. Quiero que Floyd viva con la única derrota en su historia profesional y que recuerde siempre quién se la dio. Como siempre, dedico esta pelea a mis compatriotas filipinos de todo el mundo y a traer gloria a Filipinas”.

Floyd Mayweather declaró: "Ya peleé contra Manny y le gané una vez. Esta vez el resultado será el mismo".

En las próximas semanas se darán a conocer todos los detalles sobre la cartelera y la disponibilidad de entradas para este evento en Sphere.

Netflix da un paso más en el boxeo en vivo

Gabe Spitzer, vicepresidente de Deportes de Netflix, dijo: "Al inicio de mi carrera, pasé semanas en los campos de entrenamiento de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao en Las Vegas y Filipinas. Traer esta revancha a Netflix es un momento muy significativo en el que se cierra el círculo. Estamos encantados de combinar su histórica rivalidad con la tecnología inmersiva de Sphere para ofrecer un evento deportivo histórico a nuestros miembros de todo el mundo".

Jas Mathur, director ejecutivo de Manny Pacquiao Promotions, declaró: “Esto no es sólo una revancha. Es un asunto pendiente y quiero agradecer a Netflix por dar un paso al frente y brindarles a los fanáticos del boxeo lo que han exigido durante años"