Involución de los perros de Ucrania: la guerra los está volviendo lobos otra vez

Un estudio liderado por Mariia Martsiv, de la Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv, documentó cómo los perros de las regiones más afectadas presentan ahora orejas erguidas, cuerpos más delgados y hocicos alargados. Estas transformaciones no responden a mutaciones genéticas nuevas, sino a una selección natural acelerada por la violencia. Los individuos con fisionomías frágiles, como patas cortas o rostros chatos, desaparecieron de las zonas de conflicto ante la imposibilidad de cazar o huir con rapidez.

El regreso de los lobos en zona de combate

perro ucrania guerra El comportamiento de los perros está cambiando en Ucrania.

La presión del entorno convirtió a los antiguos animales de compañía en depredadores oportunistas. La investigación, que analizó a más de 700 animales, confirmó que los perros que presentan un fenotipo cercano al de los lobos poseen mayores tasas de supervivencia en el frente. El pelaje oscuro o grisáceo y la ausencia de manchas blancas facilitan el camuflaje entre los escombros y la vegetación descuidada. La guerra forzó a estos animales a abandonar la dependencia del ser humano para buscar sustento de manera autónoma.