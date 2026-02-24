Inicio Ovación Rugby Súper Rugby Américas
Rugby internacional

Súper Rugby Américas: Dogos XV cerró un pleno de victorias argentinas en la primera fecha

Dogos XV superó con lo justo a Cobras Brasil Rugby y completó un pleno de victorias de las franquicias argentinas en la primera fecha del Súper Rugby Américas 2026.

Por UNO
Hernández marcó 3 conversiones para Dogos.

Hernández marcó 3 conversiones para Dogos.

Dogos XV superó con lo justo a Cobras Brasil Rugby y completó un pleno de victorias de las franquicias argentinas en la primera fecha del Súper Rugby Américas 2026.

El Córdoba y con 6 mendocinos en el plantel, el conjunto de la Docta batió por 21 a 19 a los brasileños en un partido que fue postergado del viernes 20 al lunes 23 por el paro general que impidió el viaje del conjunto visitante en tiempo y forma.

55112864486_fd129dd96d_k
Dogos XV tuvo a 4 mendocinos como titulares en el arranque del S&uacute;per Rugby Am&eacute;ricas.

Dogos XV tuvo a 4 mendocinos como titulares en el arranque del Súper Rugby Américas.

Juan Greissing Revol (2) y Nicolás Viola marcaron los tries de Dogos XV y hubo 3 goles de Julián Hernández quien fue titular junto a Valentín Gozálvez, Tomás Gómez y Aitor Bildosola, mientras que Genaro Podestá y Alejandro Pronce ingresaron en la segunda parte.

Para Cobras hubo un try del sudafricano, ex Springbok, Rosko Specman y Joao Amaral agregó un gol y 4 penales.

Embed - #SRA2026 | HIGHLIGHTS | Fecha 1 - Dogos XV 21 vs 19 Cobras Brasil

Los otros triunfos argentinos en el arranque del Súper Rugby Américas

El Súper Rugby Américas 2026 comenzó en Tucumán con la goleada de Tarucas ante Selknam por 41 a 13 y continuó en Asunción donde Pampas le ganó 30 a 17 a Yacare XV con tries de Ignacio Bottazzini (2), el ex Los Pumas 7s Tobías Wade y Juan Pedro Bernasconi, dos conversiones y dos penales de Bautista Farisé.

Embed - #SRA2026 | HIGHLIGHTS | Fecha 1 - Yacare XV 17 vs 30 Pampas

En el otro partido, Capibaras XV hizo su debut histórico en la competencia venciendo en Rosario a Peñarol, defensor del título, por 34 a 7 con tries de Ignacio Gandini, Franco Rossetto (2) y Federico Cescut, 4 conversiones y un penal de Juan Bautista Baronio y un drop de Ignacio Dogliani.

Embed - #SRA2026 | HIGHLIGHTS | Fecha 1 - Capibaras XV 34 vs 07 Peñarol

La segunda fecha del Súper Rugby Américas 2026

Viernes 27 de febrero

  • Peñarol vs. Tarucas, en Montevideo.

Sábado 28 de febrero

  • Selknam vs Yacare XV, en Santiago.
  • Capibaras vs Cobras Brasil XV, en Santa Fe.
  • Pampas vs Dogos XV, en Buenos Aires.

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas