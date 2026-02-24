Súper Rugby Américas: Dogos XV cerró un pleno de victorias argentinas en la primera fecha

Para Cobras hubo un try del sudafricano, ex Springbok, Rosko Specman y Joao Amaral agregó un gol y 4 penales.

Embed - #SRA2026 | HIGHLIGHTS | Fecha 1 - Dogos XV 21 vs 19 Cobras Brasil

Los otros triunfos argentinos en el arranque del Súper Rugby Américas

El Súper Rugby Américas 2026 comenzó en Tucumán con la goleada de Tarucas ante Selknam por 41 a 13 y continuó en Asunción donde Pampas le ganó 30 a 17 a Yacare XV con tries de Ignacio Bottazzini (2), el ex Los Pumas 7s Tobías Wade y Juan Pedro Bernasconi, dos conversiones y dos penales de Bautista Farisé.

Embed - #SRA2026 | HIGHLIGHTS | Fecha 1 - Yacare XV 17 vs 30 Pampas

En el otro partido, Capibaras XV hizo su debut histórico en la competencia venciendo en Rosario a Peñarol, defensor del título, por 34 a 7 con tries de Ignacio Gandini, Franco Rossetto (2) y Federico Cescut, 4 conversiones y un penal de Juan Bautista Baronio y un drop de Ignacio Dogliani.

Embed - #SRA2026 | HIGHLIGHTS | Fecha 1 - Capibaras XV 34 vs 07 Peñarol

La segunda fecha del Súper Rugby Américas 2026

Viernes 27 de febrero

Peñarol vs. Tarucas, en Montevideo.

Sábado 28 de febrero