Súper Rugby Américas: Dogos XV cerró un pleno de victorias argentinas en la primera fecha

Dogos XV superó con lo justo a Cobras Brasil Rugby y completó un pleno de victorias de las franquicias argentinas en la primera fecha del Súper Rugby Américas 2026.
El Córdoba y con 6 mendocinos en el plantel, el conjunto de la Docta batió por 21 a 19 a los brasileños en un partido que fue postergado del viernes 20 al lunes 23 por el paro general que impidió el viaje del conjunto visitante en tiempo y forma.
Juan Greissing Revol (2) y Nicolás Viola marcaron los tries de Dogos XV y hubo 3 goles de Julián Hernández quien fue titular junto a Valentín Gozálvez, Tomás Gómez y Aitor Bildosola, mientras que Genaro Podestá y Alejandro Pronce ingresaron en la segunda parte.
Para Cobras hubo un try del sudafricano, ex Springbok, Rosko Specman y Joao Amaral agregó un gol y 4 penales.
El Súper Rugby Américas 2026 comenzó en Tucumán con la goleada de Tarucas ante Selknam por 41 a 13 y continuó en Asunción donde Pampas le ganó 30 a 17 a Yacare XV con tries de Ignacio Bottazzini (2), el ex Los Pumas 7s Tobías Wade y Juan Pedro Bernasconi, dos conversiones y dos penales de Bautista Farisé.
En el otro partido, Capibaras XV hizo su debut histórico en la competencia venciendo en Rosario a Peñarol, defensor del título, por 34 a 7 con tries de Ignacio Gandini, Franco Rossetto (2) y Federico Cescut, 4 conversiones y un penal de Juan Bautista Baronio y un drop de Ignacio Dogliani.
