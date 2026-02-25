"A todos los que trabajan en silencio cada día": la despedida del Indio Fernández de Godoy Cruz

La despedida del Indio Fernández de Godoy Cruz

En sus redes sociales, Nicolás Fernández aprovechó para despedirse de la institución y del hincha de Godoy Cruz que lo respaldó hasta el último día que le tocó jugar ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte, por la primera fecha de la Primera Nacional.

"Llegó el momento de cerrar una etapa muy especial", comenzó diciendo el Indio Fernández en su cuenta de Instragram. "Quiero especialmente agradecer a todo @clubgodoycruzoficial por lo vivido en estos tres años. Gracias a mis compañeros, a los cuerpos técnicos, al hincha por siempre estar en todos lados".

despedida indio fernandedz

El uruguayo además agradeció a la gente del club haciendo una mención especial a aquellos integrantes de la maquinaria Godoy Cruz que no suelen ser tan conocidos pero que trabajan arduamente por la institución. "A todos los funcionarios del club que trabajan en silencio cada día y dejan todo para que el club siga adelante siempre. Fue un placer", cerró el Indio Fernández.

En este mercado de pases, el Tomba no solo despidió al Indio Fernández sino también que le dijo adiós a futbolistas importantes de la casa bodeguera como Santino Andino (venta histórica al Panathinaikos de Grecia), Gonzalo Ábrego, Facundo Altamira, entre otros.