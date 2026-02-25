Torneo Apertura: otro DT dejó su cargo y el Gato Oldrá suena como su remplazante
Ya hay 5 entrenadores que dejaron su cargo cuando aún transcurre la 7ma fecha del Torneo Apertura.
Por UNO
El director técnico Hugo Colace fue despedido de Atlético Tucumán luego de la derrota de este martes ante Belgrano de Córdoba, y el quinto entrenador que deja su cargo cuando aún transcurre la 7ma fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
La decisión fue tomada tras la caída por 3-1 frente al equipo cordobés (puntero e invicto), que significó la cuarta caída del “Decano” en lo que va de este Torneo Apertura.
Atlético Tucumán tuvo un muy flojo inicio de 2026 y la situación fue empeorando a medida que avanzaban las fechas. En los últimos 4 partidos sus jugadores acumularon 3 derrotas y, luego de 7 presentaciones, tienen solo 5 puntos, por lo que están 12mos en la Zona B.
Luego de la caída en Córdoba, Colace había reconocido que “el fútbol argentino es difícil porque dependés siempre de los resultados, uno entrena toda la semana pensando que se van a conseguir buenos resultados”.
Además, se lamentó porque “hubo falencias tácticas” y añadió: “Desde una jugada nuestra en el primer tiempo, la perdemos y después viene el contaataque y el gol de tiro libre. Ya deja de ser táctico porque es una jugada de pelota parada”.
Los DT que dejaron su cargo en el Torneo Apertura 2026
Daniel Oldrá (Instituto de Córdoba):
Favio Orsi-Sergio Gómez (dupla en Newell's Old Boys)
Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata)
Marcelo Gallardo (River Plate)
Hugo Colace (Atlético Tucumán)
El Gato Oldrá es candidato a dirigir a Atlético Tucumán
Aunque el técnico de la Reserva, Ramiro González, asumirá de manera interina, la dirigencia del Decano tucumano ya tendría a tres entrenadores en la mira para reemplazarlo: se trata de Omar de Felippe, Cristian Kily González y Daniel Gato Oldrá.
De Felippe viene de tener un muy buen paso por Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo con el que ganó la Copa Argentina en el 2024 y que además tuvo una más que decente actuación en la Copa Libertadores del año pasado.
Kily González, por su parte, ya dirigió en Rosario Central y Unión de Santa Fe, mientras que su última experiencia fue en Platense, donde consiguió muy flojos resultados.
El Gato Oldrá protagonizó uno de los momentos más curiosos de este Torneo Apertura, ya que dejó la dirección técnica de Instituto de Córdoba luego de la segunda fecha.
La próxima presentación de Atlético Tucumán será el martes 3 de marzo, cuando reciba a Racing por la octava fecha del Torneo Apertura.