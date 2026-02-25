La nueva función de Samsung que transforma la pantalla del celular y evita que terceros espíen lo que estás haciendo

En el Galaxy Unpacked de este 25 de febrero no solo conocimos la nueva línea de celulares Galaxy S26. Es que Samsung también presentó una función fantástica que mejorará notablemente la seguridad, ya que evitará que terceros espíen lo que estás haciendo en cualquier espacio público o en lugares donde hay personas desconocidas. Descubrí de qué se trata esta herramienta que transforma la pantalla de tu teléfono.
Cómo transformar la pantalla de tu celular Samsung y evitar que terceros espíen lo que hacés
Maximun Privacy Protection es el nombre de esta nueva herramienta exclusiva, por ahora, para los teléfonos Galaxy S26 Ultra. En el Galaxy Unpacked, el CEO de Samsung explicó cómo funciona y qué ventajas trae para resguardar nuestra seguridad.
En un mundo donde el teléfono se ha convertido en una extensión de nuestra identidad, especialmente por respaldar información sensible y privada, la exposición de nuestros datos en espacios públicos es una preocupación creciente. Samsung parece haber encontrado una solución definitiva a este dilema con la presentación de su nueva capa de privacidad integrada, una tecnología que promete eliminar la necesidad de los tradicionales protectores, films de privacidad y vidrios templados opacos.
Maximun Privacy Protection es una función que se activa con un solo toque. Esta tecnología opera mediante un ajuste inteligente del contraste de los píxeles. El sistema intensifica las zonas oscuras y reduce los puntos brillantes, logrando que el contenido de la pantalla sea prácticamente ilegible para cualquier persona que observe desde los laterales.
Este desarrollo no fue casual. Según la compañía, se requirieron más de cinco años de ingeniería y pruebas para perfeccionar una fusión entre hardware y software que proteja al usuario sin sacrificar la calidad visual para quien sostiene el dispositivo de frente.
La verdadera innovación reside en la flexibilidad. No se trata de un bloqueo general, sino de una herramienta que el usuario puede moldear según sus necesidades:
- Activación selectiva: es posible configurar la capa para que se active automáticamente al abrir aplicaciones sensibles, como el banco o la gestión de contraseñas.
- Filtros específicos: el sistema permite proteger áreas puntuales, como las ventanas emergentes de notificaciones, evitando que miradas indiscretas lean mensajes privados en el transporte público.
- Niveles de intensidad: la visibilidad es ajustable, permitiendo al usuario decidir qué tan "cerrado" desea que sea el ángulo de visión según el entorno en el que se encuentre.
Para activarla, solo tendremos que dirigirnos en nuestro Samsung Galaxy S26 Ultra al menú de Ajustes, luego Pantalla y finalmente buscar la opción Maximun Privacy Protection. También se puede añadir esta función al menú rápido para activarla en pocos pasos.