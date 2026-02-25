La nueva función de Samsung que transforma la pantalla del celular y evita que terceros espíen lo que estás haciendo

Maximun Privacy Protection es una función que se activa con un solo toque. Esta tecnología opera mediante un ajuste inteligente del contraste de los píxeles. El sistema intensifica las zonas oscuras y reduce los puntos brillantes, logrando que el contenido de la pantalla sea prácticamente ilegible para cualquier persona que observe desde los laterales.

Este desarrollo no fue casual. Según la compañía, se requirieron más de cinco años de ingeniería y pruebas para perfeccionar una fusión entre hardware y software que proteja al usuario sin sacrificar la calidad visual para quien sostiene el dispositivo de frente.

pantalla celular samsung Esta función de Samsung blindará tu celular ante la mirada de terceros.

La verdadera innovación reside en la flexibilidad. No se trata de un bloqueo general, sino de una herramienta que el usuario puede moldear según sus necesidades:

Activación selectiva: es posible configurar la capa para que se active automáticamente al abrir aplicaciones sensibles, como el banco o la gestión de contraseñas.

Filtros específicos: el sistema permite proteger áreas puntuales, como las ventanas emergentes de notificaciones, evitando que miradas indiscretas lean mensajes privados en el transporte público.

Niveles de intensidad: la visibilidad es ajustable, permitiendo al usuario decidir qué tan "cerrado" desea que sea el ángulo de visión según el entorno en el que se encuentre.

Para activarla, solo tendremos que dirigirnos en nuestro Samsung Galaxy S26 Ultra al menú de Ajustes, luego Pantalla y finalmente buscar la opción Maximun Privacy Protection. También se puede añadir esta función al menú rápido para activarla en pocos pasos.