Samsung presenta su nueva línea de celulares Galaxy S26: una cámara de 200 MP, batería que se carga en 30 minutos y un potente procesador

La única diferencia entre ambos celulares, a nivel técnico, radica en la capacidad de batería: el Galaxy S26 tendrá una pila de 4.300 mAh, mientras que el Galaxy S26+ será un poco más potente, alcanzando los 4.900 mAh.

Además, ambos dispositivos Samsung vendrá con Galaxy AI, la función Circle to Search de Gemini y la última capa de personalización de la compañía surcoreana One UI 8.5.

Samsung galaxy s26 y s26+ Características del Samsung Galaxy S26 y S26+. Foto: Xataka

Por otro lado, el Galaxy S26 Ultra será el buque insignia que tendrá Samsung este año y se destaca por características descomunales, las cuales cambiarán tu vida notablemente y cada una de las acciones que habitualmente haces con el smartphone.

Uno de los grandes cambios que trae este celular respecto al Galaxy S25 Ultra que conocimos en 2025 es la potencia de su procesador: cuenta con una NPU un 39% más potente, lo que permite una IA más rápida. La CPU escala hasta ser un 19% más veloz, permitiendo abrir decena de apps al mismo tiempo. Mientras que la GPU es un 24% más potente, perfecta para quienes utilizan su teléfono para jugar.

procesador samsung galaxy s26 ultra El Galaxy S26 Ultra tendrá uno de los procesadores más potentes del mercado. Foto: Xataka

En lo que concierne al sistema de cámaras, el Samsung Galaxy S26 Ultra trae un lente principal de 200 MP, el cual permite capturar detalles como mechones de pelo y tonos naturales de la piel, sin dejar pasar ningún detalle. Además, cuenta con otros tres lentes de 10, 50 y 50 MP, sumado a una cámara frontal de 12 MP que permite que las selfies sean realistas.

En sintonía, este teléfono tope de gama incorpora una función para conservar la atmósfera de la foto incluso en lugares con poca luz, siendo perfecta para eventos nocturnos, fiestas y también paisajes. También el smartphone permitirá grabar en 8K manteniendo detalles para las tareas de edición.

La batería es otro de los componentes claves que trae el Samsung Galaxy S26 Ultra. En este caso, su pila es de 5.000 mAh, prometiendo hasta 31 horas de reproducción de vídeo y permitiéndonos cargar el 75% de su capacidad en tan solo 30 minutos.

En lo que respecta a su memoria RAM, la misma será de 12 y 16 GB, mientras que la capacidad de almacenamiento variará desde 256 GB hasta 1 TB.

6 Características del Samsung Galaxy S26 Ultra. Foto: Xataka

Samsung Galaxy S26, S26+ y S26+: precio oficial

En el evento, los ejecutivos informaron el precio que tendrán estos celulares:

Samsung Galaxy S26 desde 899 dólares

Samsung Galaxy S26+ desde 1.099 dólares

Samsung Galaxy S26 Ultra desde 1.299 dólares

Estos teléfonos ya se pueden adquirir en la tienda oficial de Samsung en Estados Unidos, mientras que para Latinoamérica estarán disponibles en los próximos días.