Ni suerte, ni merecimiento: el crudo análisis de Ariel Broggi sobre el presente de Gimnasia en Primera

A su vez, Ariel Broggi hizo hincapié en la racha esquiva que atraviesa su equipo, pese a los merecimientos dentro del campo: Estamos en esa dinámica en la que nos falta esa ayudita que a veces se necesita para que cuando nos patean al arco no sea gol".

El objetivo principal: la permanencia

Gimnasia ha sumado hasta el momento siete de los 21 puntos que disputó en este torneo. En este sentido, el DT del Lobo no pierde de vista los objetivos para esta primera temporada en la Liga Profesional:

Prioridad absoluta : "Estamos jugando una tabla en paralelo, que es mantener la categoría. Ese es nuestro primer objetivo".

: "Estamos jugando una tabla en paralelo, que es mantener la categoría. Ese es nuestro primer objetivo". Identidad: "Gimnasia tiene una forma. Compite y se le planta de igual a igual a todos. Si seguimos así, vamos a ganar más de lo que vamos a perder".

El error "no forzado" que le dio vida al Rojo

Uno de los puntos clave de la conferencia fue el análisis del gol de Independiente. Broggi fue directo al señalar una desatención puntual: "Sabíamos que ellos nos iban a transitar rápido ante cualquier error nuestro no forzado. El gol vino exactamente así. Los detalles son esos:. Tenemos que evitar esos errores".

Aún así, respaldó el proceso de maduración de su plantel: "Hay muchos jugadores debutando y haciendo sus primeras armas en Primera. Ese fue nuestro mercado y eso requiere un tiempo más prolongado de adaptación".

Ariel Broggi habló en conferencia de prensa.

Lo que viene para el Lobo

Para Broggi, la clave está en el convencimiento. Aunque admitió que le gustaría "tener muchos más puntos" de los que tiene actualmente en la tabla de posiciones, se mostró optimista de cara al futuro cercano del equipo mendocino en la máxima categoría.

A continuación, los próximos compromisos de Gimnasia:

28/2 - Fecha 8 vs. Boca (V)

5/3 - Fecha 9 vs. Defensa y Justicia (L) - Postergada

12/3 - Fecha 10 vs. Deportivo Riestra (V)

17/3 - Fecha 11 vs. Estudiantes de La Plata (L)

La conferencia de prensa completa

Mirá los videos de la conferencia de prensa:

