Lionel Messi y el Inter Miami están en Puerto Rico: cuándo juegan y dónde verlo

Tras la derrota en el debut en la MLS, Lionel Messi y el Inter Miami viajaron a Puerto Rico para disputar un amistoso internacional ante Independiente del Valle de Ecduador.
Con TV por ESPN y Disney Plus el campeón de la MLS se pondrá a prueba este jueves 26 a las 20.45 ante el ganador de la Liga Ecuabet en un amistoso que se jugará en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, Puerto Rico.
El encuentro se iba a jugar el viernes 13 de febrero, pero fue postergado por la lesión de Messi quien ya regresó a la actividad e incluso jugó el sábado en la derrota (3-0) ante LAFC por la primera fecha de la MLS.
Para el Inter Miami será el segundo amistoso del año ante un equipo ecuatoriano ya que el 7 de febrero enfrentó al Barcelona, en Guayaquil, en un encuentro que terminó igualado 2-2.
Los otros dos amistosos que disputó el equipo de Javier Mascherano en Latinoamérica fueron una derrota ante Alianza Lima en Perú (0-3) y con triunfo frente a Atlético Nacional (2-1) en Medellín.
El de este jueves será el primer partido que Messi juega en suelo puertorriqueño ya que antes solo enfrentó a Puerto Rico a nivel de selecciones nacionales, pero fue en Miami (en octubre pasado Argentina ganó 6-0).
Los medios de la isla destacaron la primera visita de Leo a su país y los fanáticos rodearon el aeropuerto y el hotel donde se alojó el Inter Miami.
Será el país número 53 en el que juega el capitán de la Selección argentina.