Lionel Messi y el Inter Miami están en Puerto Rico: cuándo juegan y dónde verlo

Para el Inter Miami será el segundo amistoso del año ante un equipo ecuatoriano ya que el 7 de febrero enfrentó al Barcelona, en Guayaquil, en un encuentro que terminó igualado 2-2.

Los otros dos amistosos que disputó el equipo de Javier Mascherano en Latinoamérica fueron una derrota ante Alianza Lima en Perú (0-3) y con triunfo frente a Atlético Nacional (2-1) en Medellín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/messi10_rey/status/2026789538668917217&partner=&hide_thread=false La llegada de LIONELal entrenamiento en el estadio Juan Ramón Loubriel!!!...Meeesssiiii Meeesssiii Meessiii



Video: IG / eljdonline pic.twitter.com/YespFKFNaR — KING MESSI 10 (@messi10_rey) February 25, 2026

La primera visita de Lionel Messi a Puerto Rico

El de este jueves será el primer partido que Messi juega en suelo puertorriqueño ya que antes solo enfrentó a Puerto Rico a nivel de selecciones nacionales, pero fue en Miami (en octubre pasado Argentina ganó 6-0).

Los medios de la isla destacaron la primera visita de Leo a su país y los fanáticos rodearon el aeropuerto y el hotel donde se alojó el Inter Miami.

Será el país número 53 en el que juega el capitán de la Selección argentina.