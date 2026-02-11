Lionel Messi y un paso en falso en el Inter Miami: se lesionó a solo 4 meses del Mundial 2026

Según reveló el sitio oficial del club de la Florida el regreso "gradual a los entrenamientos dependerá de su progreso clínico y funcional en los próximos días".

Faltando exactamente 4 meses para el inicio del Mundial 2026, Messi sufre una lesión durante la pretemporada cuando él mismo había dicho que sus sensaciones en esta etapa de preparación servirían para definir si participa o no de la máxima competencia.

El mensaje de Lionel Messi para sus fans en Puerto Rico

En un video difundido en sus redes sociales, Leo Messi reveló: "La verdad es que el último partido en Ecuador terminé con una molestia, por eso salí antes de terminar. Y nada, la gente de la organización, junto con el club, decidió suspender este partido, así que espero que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos pronto".

Embed - Messi confirmó su lesión a 4 meses del Mundial

El capitán de la Selección argentina aprovechó para "mandarles un cariño muy grande a todos y agradecerles por el cariño, porque sé que estaban todas las entradas vendidas".

Se postergó el amistoso de Inter Miami en Puerto Rico

El propio Lionel Messi, quien durante la pretemporada jugó en Perú, Colombia y Ecuador, envió en sus redes sociales un mensaje a los aficionados de Puerto Rico, donde el Inter Miami iba a enfrentar este viernes a Independiente del Valle de Ecuador.

"Lamentablemente me lastimé en el último partido, pero teníamos muchas ganas de verlos y por eso con el club buscamos una fecha alternativa para poder ir a jugar a Puerto Rico", señaló el rosarino confirmando la nueva fecha del 26 de febrero.