Copa Argentina: Rosario Central avanzó de ronda frente a Sportivo Belgrano

En Santa Fe, el Canalla fue más, sentenció su clasificación con goles de Julián Fernández y Alejo Véliz y tendrá un atractivo cruce en la próxima ronda con Estudiantes de La Plata.

rosario central Rosario Central ganó con facilidad para avanzar en la Copa Argentina.

Liderado por Ángel Di María, el equipo dirigido por Jorge Almirón marcó claras diferencias ante un rival que aún no inicio la competencia en la Primera Nacional.