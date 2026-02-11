Atlético San Martín continúa con su intensa pretemporada de cara al próximo Torneo Federal A

Atlético San Martin tres

El plantel albirrojo, con varias incorporaciones, viene realizando trabajos muy intensos en la parte física bajo la conducción del profesor Franco Pellegrini y el cuerpo técnico encabezado por Christian Corrales considera que es una etapa clave en la preparación del equipo.

En los próximos días se sumará a la pretemporada Lautaro Durán, el ayudante de campo de Corrales, y el objetivo de los dirigentes es seguir trabajando para armar un equipo competitivo y que sea protagonista del certamen.