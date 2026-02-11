Inicio Ovación Fútbol Atlético Club San Martín
Atlético San Martín continúa con su intensa pretemporada de cara al próximo Torneo Federal A

Atlético Club San Martín está en plena pretemporada pensando en el Torneo Federal A que comenzará en marzo.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Christian Corrales, el entrenador del Atlético San Martín a la derecha junto a Franco Pelegrini, preparador físico.

Foto: Prensa Atlético Club San Martín

Atlético Club San Martín está en plena pretemporada, con trabajos en doble turno y la mirada puesta en el próximo Torneo Federal A que comenzará a mediados de marzo.

El plantel albirrojo, con varias incorporaciones, viene realizando trabajos muy intensos en la parte física bajo la conducción del profesor Franco Pellegrini y el cuerpo técnico encabezado por Christian Corrales considera que es una etapa clave en la preparación del equipo.

En los próximos días se sumará a la pretemporada Lautaro Durán, el ayudante de campo de Corrales, y el objetivo de los dirigentes es seguir trabajando para armar un equipo competitivo y que sea protagonista del certamen.

El análisis de Christian Corrales, el entrenador del Atlético San Martín

"Estamos muy conformed con las incorporaciones que han llegado y por otro lado hemos logrado la continuidad de muchos jugadores que estuvieron en la temporada pasada", contó Christian Corrales, DT del Atlético San Martín.

"Se está armando un muy lindo grupo, con buena contracción al trabajo y siempre poniendo lo mejor en cada entrenamiento", contó el ex arquero.

Las incorporaciones del Atlético San Martín

  • Fabricio Ojeda (volante, ex Juventud Unida de San Luis)
  • Ricardo Herensperger (volante ofensivo que llegó desde Argentino)
  • Enzo Tejada (volante, proveniente de Pacífico).
  • Leandro Barrera (delantero, jugaba en Cobreloa de Chile)
  • Héctor Pérez (volante, llega de Unión de Villa krause)
  • Matías Contreras (defensor, era jugador de Antofagasta de Chile)
  • Mauricio Aguirre (volante, viene de UAI Urquiza)
  • Franco Rodríguez: (mediocampista, regresó tras su paso en Guillermo Brown de Puerto Madryn)
  • Ricardo Dichiara (delantero proveniente de Cipolletti de Río Negro)
  • Juan Manuel Mazzolo (delantero, proveniente de Luján Sport Club)

Los que renovaron

  • Valentín Rosa (arquero)
  • Juan José Almeida (defensor)
  • Lucas Mas (defensor)
  • Nahuel Bernabé (defensor)
  • Valentín Mercado (defensor)
  • Emanuel Décimo (volante)
  • Diego González (delantero)

