Atlético San Martín continúa con su intensa pretemporada de cara al próximo Torneo Federal A

Atlético Club San Martín está en plena pretemporada, con trabajos en doble turno y la mirada puesta en el próximo Torneo Federal A que comenzará a mediados de marzo.
El plantel albirrojo, con varias incorporaciones, viene realizando trabajos muy intensos en la parte física bajo la conducción del profesor Franco Pellegrini y el cuerpo técnico encabezado por Christian Corrales considera que es una etapa clave en la preparación del equipo.
En los próximos días se sumará a la pretemporada Lautaro Durán, el ayudante de campo de Corrales, y el objetivo de los dirigentes es seguir trabajando para armar un equipo competitivo y que sea protagonista del certamen.
"Estamos muy conformed con las incorporaciones que han llegado y por otro lado hemos logrado la continuidad de muchos jugadores que estuvieron en la temporada pasada", contó Christian Corrales, DT del Atlético San Martín.
"Se está armando un muy lindo grupo, con buena contracción al trabajo y siempre poniendo lo mejor en cada entrenamiento", contó el ex arquero.