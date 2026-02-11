Argentina alberga la tercera frontera terrestre más larga del mundo: dónde se encuentra y cuántos kilómetros tiene

El primero se trata de un número limitado de cruces que cuentan con la infraestructura necesaria para permitir el tránsito pesado y particular durante los 365 días del año. Por otro lado, el segundo es de carácter turístico o estacional, ya que las condiciones climáticas extremas de la cordillera obligan a cerrarlos durante los meses de invierno debido a las intensas nevadas.

Entre los pasos fronterizos terrestres más importantes, se destacan:

Paso fronterizo Los Libertadores

El Paso Internacional Cristo Redentor une la provincia de Mendoza con la Región de Valparaíso. Se encuentra a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar.

Paso fronterizo Cardenal Samoré

Ubicado entre Osorno (Chile) y Villa La Angostura (Argentina). Consiste en un camino asfaltado rodeado de bosques y lagos, muy usado por turistas chilenos que viajan al sur argentino.

argentina chile El paso fronterizo entre Argentina y Chile es de los más importantes del continente.

Paso fronterizo Pino Hachado

Este paso fronterizo une Liucura, en el sector andino de La Araucanía, con la localidad de Las Lajas, en Neuquén. Se encuentra a una altitud de 1.884 metros.

Paso fronterizo Mamuil Malal

También conocido como Tromen, este paso une Curarrehue, Chile, con Junín de los Andes, Argentina. Se encuentra cerca del volcán Lanín y es utilizado principalmente con fines turísticos.