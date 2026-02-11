Argentina alberga la tercera frontera terrestre más larga del mundo: dónde se encuentra y cuántos kilómetros tiene

Argentina-Chile y la tercera frontera terrestre más larga del mundo
Con una extensión imponente de 5.308 kilómetros, Argentina y Chile cuentan con la frontera terrestre más extensa de Sudamérica y la tercera a nivel mundial. El trazado geográfico se presenta mayoritariamente a lo largo de la cordillera de los Andes, sirviendo como una barrera natural de altas cumbres que separa a ambas naciones. Sin embargo, su recorrido no se limita a la montaña; se extiende hacia el sur hasta alcanzar la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Para gestionar esta inmensa extensión, existen 76 pasos fronterizos registrados. Esta infraestructura es vital para la integración regional, aunque su operatividad varía significativamente entre pasos permanentes y pasos estacionales.
El primero se trata de un número limitado de cruces que cuentan con la infraestructura necesaria para permitir el tránsito pesado y particular durante los 365 días del año. Por otro lado, el segundo es de carácter turístico o estacional, ya que las condiciones climáticas extremas de la cordillera obligan a cerrarlos durante los meses de invierno debido a las intensas nevadas.
Entre los pasos fronterizos terrestres más importantes, se destacan:
- Paso fronterizo Los Libertadores
El Paso Internacional Cristo Redentor une la provincia de Mendoza con la Región de Valparaíso. Se encuentra a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar.
- Paso fronterizo Cardenal Samoré
Ubicado entre Osorno (Chile) y Villa La Angostura (Argentina). Consiste en un camino asfaltado rodeado de bosques y lagos, muy usado por turistas chilenos que viajan al sur argentino.
- Paso fronterizo Pino Hachado
Este paso fronterizo une Liucura, en el sector andino de La Araucanía, con la localidad de Las Lajas, en Neuquén. Se encuentra a una altitud de 1.884 metros.
- Paso fronterizo Mamuil Malal
También conocido como Tromen, este paso une Curarrehue, Chile, con Junín de los Andes, Argentina. Se encuentra cerca del volcán Lanín y es utilizado principalmente con fines turísticos.