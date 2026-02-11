Anteojos con realidad aumentada: el dispositivo que podría reemplazar la pantalla del celular, según MIT

smart-glasses-freepik-(3) Los anteojos inteligentes actuales son ligeros, estéticamente idénticas a un par de anteojos convencionales y capaces de proyectar hologramas de alta definición mediante realidad aumentada. Crédito: Freepik.

Esta tecnología está ganando terreno entre profesionales que necesitan manos libres y usuarios que buscan una conexión más natural y menos invasiva con sus redes sociales y herramientas de trabajo.

La clave del éxito de las smart glasses reside en su capacidad para superponer datos útiles sobre el mundo real sin aislarnos del entorno. Mediante el uso de la realidad aumentada, podés ver las indicaciones para llegar a un restaurante directamente sobre la vereda por la que caminás.

Esta forma de computación espacial permite que el contenido digital se adapte a los objetos físicos, logrando que consultar un mensaje o una receta de cocina sea tan sencillo como mirar hacia adelante.

Computación espacial: el futuro más allá de los monitores

La computación espacial propone un mundo donde las paredes y los escritorios se transforman en pantallas infinitas. Los nuevos modelos de smart glasses permiten abrir múltiples ventanas de trabajo en el aire, eliminando la necesidad de monitores físicos.

Al combinar la realidad aumentada con inteligencia artificial que reconoce lo que estás mirando, estos anteojos se vuelven asistentes proactivos que nos brindan información contextual en tiempo real, marcando el inicio de una vida digital mucho más integrada y fluida.