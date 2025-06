Miopía: debe ser considerada una enfermedad y no se resuelve solo con anteojos

Los expertos calculan que las proyecciones son claras, estimando que en 2050, la mitad de la población mundial será miope. Sin embargo, muchas veces se la sigue considerando como un mero “problema de anteojos”.

“Si una alteración en la estructura ocular afecta el enfoque de la luz, progresa con el tiempo y genera otras enfermedades oculares asociadas, entonces no puede seguir tratándose como una simple condición”, afirma el doctor Roberto Albertazzi (M.N. 54.836), médico consultor en Cirugía Refractiva del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO).

Los dos orígenes principales de la miopía

La miopía puede tener dos orígenes principales, ya que es una afección que puede darse de manera congénita o hereditaria, que suele manifestarse antes de los 7 años y es más frecuente cuando uno o ambos padres son miopes. En estos casos, la epigenética, que es la disciplina que estudia cómo el ambiente modifica la expresión genética, juega un papel fundamental.

Por otro lado, aparece la miopía adquirida o ambiental, que es la más frecuente en la actualidad y está relacionada con el estilo de vida, ya que, el uso excesivo de pantallas, las malas condiciones de lectura y la falta de exposición a la luz solar natural están contribuyendo al aumento de casos en todo el mundo. Esta afección no se corrige solo con anteojos ya que requiere seguimiento médico y el uso de tecnologías específicas, como los lentes de defocus periférico, diseñados para frenar su progresión.

Visión miopía pantalla univisioncom.jpg El uso excesivo de pantallas, las malas condiciones de lectura favorecen la posibilidad de agravar la miopía Foto gentileza univision.com

Durante muchos años, se difundió la idea de que la miopía no era una enfermedad, lo que habilitó a los ópticos y profesionales no médicosa que indicaran tratamientos sin formación clínica completa. Pero ese enfoque tiene consecuencias que se traducen en diagnósticos tardíos, riesgos subestimados y pérdida de tiempo valioso para intervenir en la infancia, cuando el desarrollo ocular es más sensible.

“El primer paso es nombrarla correctamente”, advierte Albertazzi. Solo así se podrán implementar medidas estructurales.

Reglamentar la prescripción óptica en todo el país

Impulsar programas de prevención en escuelas.

Asegurar el seguimiento médico profesional de cada paciente.

El profesional advierte que reconocer a la miopía como una enfermedad no es una exageración sino que es una necesidad. Desde el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), la entidad que agrupa a todas las sociedades y cátedras de oftalmología del país, insisten en la importancia de cambiar la mirada para proteger la salud visual desde edades tempranas.

El especialista resaltó que “estamos frente a una epidemia que afecta a millones. Actuar ahora es la única forma de frenar su avance”.