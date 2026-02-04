Con un plantel renovado, Atlético San Martín comenzó la pretemporada de cara al Torneo Federal A 2026

Atlético Club San Martín arrancó la pretemporada en vistas del Torneo Federal A, con Christian Corrales como director técnico y un plantel renovado.
Atlético Club San Martín arrancó la pretemporada en vistas del Torneo Federal A, con Christian Corrales como director técnico y un plantel renovado.
El Albirrojo hizo varias incorporaciones y otros jugadores renovaron sus contratos ya que el objetivo es armar un equipo competitivo para ser protagonistas del certamen que comenzará a mediados de marzo.
Corrales habló sobre el inicio del trabajo con Chaca Una Pasión y se refirió al proyecto deportivo que acaba de iniciarse: "Estoy contento de estar nuevamente en el club. En estos días estamos haciendo una adaptación que es importante para poder arrancar el trabajo", arrancó diciendo el DT.
"Estamos muy conforme con las incorporaciones que han llegado y por otro lado hemos logrado la continuidad de muchos jugadores que estuvieron en la temporada pasada. La idea es tener un equipo competitivo para tener un buen año", puntualizó el entrenador.