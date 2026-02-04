Con un plantel renovado, Atlético San Martín comenzó la pretemporada de cara al Torneo Federal A 2026

El Albirrojo hizo varias incorporaciones y otros jugadores renovaron sus contratos ya que el objetivo es armar un equipo competitivo para ser protagonistas del certamen que comenzará a mediados de marzo.

Atletico San Martín. Atlético San Martín empezó a realizar sus primeros movimientos en la pretemporada. Foto: Chaca Una Pasión

Corrales habló sobre el inicio del trabajo con Chaca Una Pasión y se refirió al proyecto deportivo que acaba de iniciarse: "Estoy contento de estar nuevamente en el club. En estos días estamos haciendo una adaptación que es importante para poder arrancar el trabajo", arrancó diciendo el DT.