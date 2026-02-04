Inicio Ovación Fútbol Christian Corrales
Con un plantel renovado, Atlético San Martín comenzó la pretemporada de cara al Torneo Federal A 2026

Atlético Club San Martín arrancó con la pretemporada pensando en el Torneo Federal A y bajo la conducción de su entrenador Christian Corrales

Omar Romero
Omar Romero
Christian Corrales, entrenador del Atlético San Martín, tiene el desafío de armar un equipo competivo en el Federal A.

Foto: Prensa Atlético San Martín

Atlético Club San Martín arrancó la pretemporada en vistas del Torneo Federal A, con Christian Corrales como director técnico y un plantel renovado.

El Albirrojo hizo varias incorporaciones y otros jugadores renovaron sus contratos ya que el objetivo es armar un equipo competitivo para ser protagonistas del certamen que comenzará a mediados de marzo.

Corrales habló sobre el inicio del trabajo con Chaca Una Pasión y se refirió al proyecto deportivo que acaba de iniciarse: "Estoy contento de estar nuevamente en el club. En estos días estamos haciendo una adaptación que es importante para poder arrancar el trabajo", arrancó diciendo el DT.

Embed - Christian Corrales, DT del Atlético San Martín

"Estamos muy conforme con las incorporaciones que han llegado y por otro lado hemos logrado la continuidad de muchos jugadores que estuvieron en la temporada pasada. La idea es tener un equipo competitivo para tener un buen año", puntualizó el entrenador.

"Queremos un equipo que represente al hincha. Estamos con mucha ilusión de hacer un buen trabajo y realizar una gran campaña". "Queremos un equipo que represente al hincha. Estamos con mucha ilusión de hacer un buen trabajo y realizar una gran campaña".

Los que renovaron

  • Valentín Rosa (arquero)
  • Juan José Almeida (defensor)
  • Lucas Mas (defensor)
  • Nahuel Bernabé (defensor)
  • Valentín Mercado (defensor)
  • Emanuel Décimo (volante)
  • Diego González (delantero)

Las incorporaciones del Atlético San Martín

  • Fabricio Ojeda (volante, ex Juventud Unida de San Luis)
  • Ricardo Herensperger (volante ofensivo que llegó desde Argentino)
  • Enzo Tejada (volante, proveniente de Pacífico).
  • Leandro Barrera (delantero, jugaba en Cobreloa de Chile)
  • Héctor Pérez (volante, llega de Unión de Villa krause)
  • Matías Contreras (defensor, era jugador de Antofagasta de Chile)
  • Mauricio Aguirre (volante, viene de UAI Urquiza)
  • Franco Rodríguez: (mediocampista, regresó tras su paso en Guillermo Brown de Puerto Madryn)

