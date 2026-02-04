El calvario de Ander Herrera en Boca: la noticia que sacude a Úbeda tras el triunfo ante Newell's

ander herrera, boca Ander Herrera encendió las alarmas tras la práctica de este miércoles por la tarde.

El drama de las lesiones: los números que preocupan en Boca

Desde su llegada al Xeneize, la calidad de Herrera nunca estuvo en duda. Cada vez que toca la pelota se nota su pasado en la élite del fútbol europeo. Sin embargo, su disponibilidad ha sido el gran talón de Aquiles. Esta sería, en caso de confirmarse, la sexta lesión muscular que sufre el volante desde que viste la azul y oro.

Lo más doloroso para el hincha y el cuerpo técnico es el momento exacto en que ocurre: el ex Manchester United venía de encadenar su mejor seguidilla de partidos, encontrando finalmente ese ritmo de competencia que tanto le había costado alcanzar durante la temporada 2025.

La pregunta que hoy resuena con fuerza en los pasillos de La Bombonera es clara: ¿Es el roce del fútbol argentino o una cuestión física propia de la edad? A sus 36 años, el mediocampista parece resentirse cada vez que alcanza su pico de rendimiento, dejando un vacío difícil de llenar en la generación de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/2019186532280643833&partner=&hide_thread=false Último Momento: Ander Herrera sintió un dolor y pudo terminar la práctica de la tarde.

Los médicos lo evalúan para tomar la decisión de hacerle estudios médicos. pic.twitter.com/nhRr3bGI81 — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) February 4, 2026

El Chango Zeballos y un desgarro que corta su envión

Pero el infortunio en el predio de Ezeiza fue por duplicado. Horas antes de lo de Herrera, en una jornada en la que llamativamente Claudio Úbeda planteó un doble turno tras una seguidilla de tres partidos en siete días, se confirmó la baja de Exequiel Zeballos.

El Changuito sufrió un desgarro y, como consecuencia, estará fuera de las canchas durante al menos tres semanas. Es un golpe seco para un jugador que vive de su explosividad. Por lo pronto, se perdería los próximos cuatro partidos de Boca: Vélez, Platense, Racing y el debut en Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.