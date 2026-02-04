El calvario de Ander Herrera en Boca: la noticia que sacude a Úbeda tras el triunfo ante Newell's

Pese a la reciente victoria ante Newell's en La Bombonera, que parecía traer aire puro, la semana transcurre con pésimas noticias para el mundo Boca. Lo que debía ser una jornada de consolidación física en Boca Predio terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico.
Luego de que se conociera el desgarro de Exequiel Zeballos, quien volvió a encender todas las alarmas fue Ander Herrera. El español no pudo culminar la práctica de este miércoles por la tarde. Su salida prematura, motivada por una nueva molestia muscular, no es un hecho aislado ni una simple anécdota de entrenamiento.
Esta puede traducirse como el síntoma de una fragilidad física que amenaza con opacar la jerarquía que el español le aporta al mediocampo del equipo comandado tácticamente por Claudio Úbeda.
El drama de las lesiones: los números que preocupan en Boca
Desde su llegada al Xeneize, la calidad de Herrera nunca estuvo en duda. Cada vez que toca la pelota se nota su pasado en la élite del fútbol europeo. Sin embargo, su disponibilidad ha sido el gran talón de Aquiles. Esta sería, en caso de confirmarse, la sexta lesión muscular que sufre el volante desde que viste la azul y oro.
Lo más doloroso para el hincha y el cuerpo técnico es el momento exacto en que ocurre: el ex Manchester United venía de encadenar su mejor seguidilla de partidos, encontrando finalmente ese ritmo de competencia que tanto le había costado alcanzar durante la temporada 2025.
La pregunta que hoy resuena con fuerza en los pasillos de La Bombonera es clara: ¿Es el roce del fútbol argentino o una cuestión física propia de la edad? A sus 36 años, el mediocampista parece resentirse cada vez que alcanza su pico de rendimiento, dejando un vacío difícil de llenar en la generación de juego.
El Chango Zeballos y un desgarro que corta su envión
Pero el infortunio en el predio de Ezeiza fue por duplicado. Horas antes de lo de Herrera, en una jornada en la que llamativamente Claudio Úbeda planteó un doble turno tras una seguidilla de tres partidos en siete días, se confirmó la baja de Exequiel Zeballos.
El Changuito sufrió un desgarro y, como consecuencia, estará fuera de las canchas durante al menos tres semanas. Es un golpe seco para un jugador que vive de su explosividad. Por lo pronto, se perdería los próximos cuatro partidos de Boca: Vélez, Platense, Racing y el debut en Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.