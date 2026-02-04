"Vamos la Lepra": el festejo de Alfredo Berti en plena calle Arístides luego de vencer a Sarmiento

Alfredo Berti tiene bien ganado un lugar en la historia de Independiente Rivadavia y sobre todo en el corazón de sus hinchas que disfrutan el gran presente del equipo.
Tras la victoria ante Sarmiento, en el Gargantini, el DT se dio el lujo de salir manejando por la calle Arístides Villanueva y saludar a los hinchas al grito de "!!Vamos la Lepra muchachos!!".
Así lo reveló en sus redes sociales un video que compartió su hija Julia y que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Independiente Rivadavia está puntero, invicto y con puntaje ideal en el Torneo Apertura y tanto el DT como los hinchas se ilusionan en el arranque de una temporada que incluirá la histórica participación en la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia buscará su quinto triunfo consecutivo (el cuarto en el Apertura) cuando visite este lunes 9 de febrero al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto.
El encuentro por la 4ta. fecha comenzará a las 21.30.