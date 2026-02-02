No me olvides es una comedia romántica que vuelve a destacarse en Netflix y es perfecta para quienes disfrutan de las mejores series y películas del género. Estrenada en 2002 y dirigida por Andy Tennant, la historia combina romance, humor y nostalgia con una duración ideal para una noche relajada.
La película romántica que parecía olvidada y Netflix hizo irresistible
Reese Witherspoon es la protagonista de esta comedia que acaba de llegar a Netflix y está entre las series y películas más queridas del género
El gran punto fuerte del film es Reese Witherspoon, que brilla con un carisma natural y sostiene la película de principio a fin. Su personaje, dividido entre una vida sofisticada y un pasado que regresa, conecta fácilmente con el público.
Aunque tuvo críticas dispares en su estreno, recibió elogios muy destacados. Roger Ebert la definió como “un dulce y desenfadado cuento de hadas con Reese Witherspoon en el centro”, y comparó su encanto con el de Doris Day en los clásicos románticos.
Con una historia sencilla, personajes queribles y mucho corazón, No me olvides se reafirma como una opción ideal dentro del catálogo de Netflix para los amantes del romance.
Netflix: de qué trata la película No me olvides
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película No me olvides versa: "Al abandonar su ciudad y a su esposo para conocer Manhattan, Melanie usa otro apellido. Con esa identidad, atrae a un novio que la obliga a regresar y firmar el divorcio".
Melanie (Reese Witherspoon) es una diseñadora de moda de Nueva York prometida al soltero de oro de la ciudad. Pero la joven esconde un pasado lleno de secretos. Como por ejemplo Jake, un apuesto sureño con el que se casó en el instituto y que se niega a concederle el divorcio.
Decidida a terminar con su tormentoso matrimonio de una vez por todas, Melanie regresa a su casa en Alabama para enfrentarse a su pasado. Allí comprende que aunque una chica se marche del Sur, el Sur nunca la abandona.
Netflix: tráiler de la película No me olvides
Reparto de No me olvides, película de Netflix
- Reese Witherspoon (Melanie Smooter)
- Josh Lucas (Jake Perry)
- Patrick Dempsey (Andrew Hennings)
- Candice Bergen (Mayor Kate Hennings)
- Fred Ward (Earl Smooter)
- Mary Kay Place (Pearl Smooter)
- Jean Smart (Stella Kay Perry)
- Ethan Embry (Bobby Ray)
- Melanie Lynskey (Lurlynn)
- Courtney Gains (Sheriff Wade)
- Mary Lynn Rajskub (Dorothea)
- Rhona Mitra (Tabatha Wadmore-Smith)
- Nathan Lee Graham (Frederick Montana)
Dónde ver la película No me olvides, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película No me olvides se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película No me olvides se puede alquilar en Apple TV y Prime Video.
- España: la película No me olvides se puede ver en Netflix y Disney Plus.