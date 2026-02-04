"Será eterno": el recuerdo de los hinchas de Godoy Cruz al Morro García a 5 años de su fallecimiento

Más allá de tratarse de un delantero letal con un olfato goleador impecable, también fue el encargado de comunicarnos que detrás de una sonrisa ancha hay un humano, con sus luchas, silencios y sombras.

Cada vez que Godoy Cruz sale a la cancha las tribunas se llenan del número 18 en hinchas que lo vieron jugar, pero también en pibes que apenas lo recuerdan o que no lo conocieron y recibieron por herencia el amor por el Morro.

El sentimiento no se negocia: el uruguayo jugaba con el corazón en la mano y el cuchillo entre los dientes. Qué diferente sería todo si aún vistiera la de Godoy Cruz, me permito reflexionar.

Han pasado cinco años, pero el vacío que dejó el Morro en el fútbol no se llenó. El delantero se transformó en bandera, en mural, en memoria; dejando una enseñanza que muchas veces se arraiga del fútbol: "No somos robots, no somos máquinas."

Embed Una profunda tristeza, Santiago “Morro” García fue encontrado sin vida.



Muchos minimizan la depresión, pero es un tema delicado y de suma importancia.



Ayudemos a quien sufre de esto, no los dejemos solos. pic.twitter.com/MeghXKVX1r — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 6, 2021

Así recuerdan los hinchas de Godoy Cruz al Morro García a 5 años de su fallecimiento

Los hinchas de Godoy Cruz se expresaron en las redes sociales para recordar al goleador escribiendo sentidos mensajes en su honor: "Sigue doliendo como el primer día",

Morro García - Homenaje El nombre del Morro García aparece en las charlas futboleras.

El sentimiento de los amantes del fútbol por el Morro García no decanta, a pesar de los años.

Morro García - Homenaje El desempeño del Morro García era sinónimo de garra y entrega.

La hincha Tombina Paula Muñoz escribió en la red social X: "Salud a los ídolos de carne y hueso que engrandecen y humanizan al club de mis amores. Salud al cielo al Morro García que será eterno por llevar los colores que llevamos dentro del corazón".

Y agregó: El pueblo Bodeguero siempre te tendrá presente, Santiago Damián.

Morro García.jpg Detrás de la sonrisa el Morro García tenía sus batallas.

Los emotivos mensajes de los clubes donde jugó el Morro García

El Morro García debutó como futbolista profesional en River Plate de Uruguay donde se destacó como goleador y figura del equipo. Es por eso que desde el equipo uruguayo escribieron: "Siempre en nuestros corazones, Morrito".

El Morro García también defendió los colores de Nacional de Uruguay, donde sus hinchas también se hicieron presentes en las redes: "La hinchada siempre te recordará y gritará "Morro, Morro", escribió un hincha del Decano.

Embed La hinchada siempre te recordará y gritará "Morro, Morro"



Archivo de una tarde de junio de 2011, con @sebastiancoates16 y Santiago "Morro" García en la tribuna.#MorroEterno pic.twitter.com/h9zj8zmiDh — decano (@decanocom) February 4, 2026

Por su lado, la cuenta oficial de Nacional publicó: "A 5 años de tu partida, te recordamos hoy y siempre".

Embed A 5 años de tu partida, te recordamos hoy y siempre #MorroEterno pic.twitter.com/8Y6Z337kCW — Nacional (@Nacional) February 4, 2026

Uno de los hinchas de Nacional publicó: "'Santiago tenía todo acordado con Nacional, iba para Uruguay esta semana', Claudia Correa, mamá del Morro en ESPN en Febrero 2021". Y agregó dos fotos del delantero con la camiseta del equipo uruguayo con la leyenda: "Eterno, nunca te olvidaremos Morro querido".

Embed “Santiago tenía todo acordado con Nacional, iba para Uruguay esta semana.” Claudia Correa, mamá del Morro en ESPN en Febrero 2021.



Eterno, nunca te olvidaremos morro querido pic.twitter.com/pZdNvskEyY — SuarezistaCNdeF (@suarezistaCNDF) February 4, 2026

Si estás atravesando un momento difícil, tenés problemas o necesitás ayuda frente a la depresión, no estás solo. Comunicate al 0800-345-1435 del Centro de Asistencia al Suicida.

La atención es gratuita, confidencial y está disponible para escucharte. Hablar puede ser el primer paso para sentirte mejor.