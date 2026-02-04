"Será eterno": el recuerdo de los hinchas de Godoy Cruz al Morro García a 5 años de su fallecimiento

En cada partido de Godoy Cruz hay un número que se repite con más frecuencia que el resto: el 18. Representa mucho más que un simple dorsal porque simboliza la rebeldía, valentía, entrega, gol y corazón. Es la unión eterna entre el Morro García y su hinchada, un vínculo que, a cinco años de su fallecimiento, es irrompible.
Es por eso que, en un nuevo aniversario de su deceso, los hinchas de Godoy Cruz lo recordaron en las redes sociales, dejando en evidencia que el Morro García sigue vivo en el corazón y en la memoria de quienes se llenaron la garganta de gol al disfrutarlo con el 18 en la espalda; mientras que en los rivales perdura siempre un dejo de admiración y respeto.
Se cumplen 5 años del paso a la inmortalidad de Santiago ‘El morro’ García, una figura que quedará por siempre en la mente y los corazones de cada uno de los hinchas tombinos y del fútbol mundial. pic.twitter.com/1QzgOal8kO
Dicen que nadie muere mientras alguien lo recuerde y es por eso que el Morro García es inmortal. Hoy, en el plano terrenal, es un aniversario más de su ausencia, pero también sirve como la confirmación de un romance que desafía la lógica y el olvido.
Más allá de tratarse de un delantero letal con un olfato goleador impecable, también fue el encargado de comunicarnos que detrás de una sonrisa ancha hay un humano, con sus luchas, silencios y sombras.
Cada vez que Godoy Cruz sale a la cancha las tribunas se llenan del número 18 en hinchas que lo vieron jugar, pero también en pibes que apenas lo recuerdan o que no lo conocieron y recibieron por herencia el amor por el Morro.
El sentimiento no se negocia: el uruguayo jugaba con el corazón en la mano y el cuchillo entre los dientes. Qué diferente sería todo si aún vistiera la de Godoy Cruz, me permito reflexionar.
Han pasado cinco años, pero el vacío que dejó el Morro en el fútbol no se llenó. El delantero se transformó en bandera, en mural, en memoria; dejando una enseñanza que muchas veces se arraiga del fútbol: "No somos robots, no somos máquinas."
Una profunda tristeza, Santiago “Morro” García fue encontrado sin vida.
Muchos minimizan la depresión, pero es un tema delicado y de suma importancia.
Así recuerdan los hinchas de Godoy Cruz al Morro García a 5 años de su fallecimiento
Los hinchas de Godoy Cruz se expresaron en las redes sociales para recordar al goleador escribiendo sentidos mensajes en su honor: "Sigue doliendo como el primer día",
El sentimiento de los amantes del fútbol por el Morro García no decanta, a pesar de los años.
La hincha Tombina Paula Muñoz escribió en la red social X: "Salud a los ídolos de carne y hueso que engrandecen y humanizan al club de mis amores. Salud al cielo al Morro García que será eterno por llevar los colores que llevamos dentro del corazón".
Y agregó: El pueblo Bodeguero siempre te tendrá presente, Santiago Damián.
Los emotivos mensajes de los clubes donde jugó el Morro García
El Morro García debutó como futbolista profesional en River Plate de Uruguay donde se destacó como goleador y figura del equipo. Es por eso que desde el equipo uruguayo escribieron: "Siempre en nuestros corazones, Morrito".
El Morro García también defendió los colores de Nacional de Uruguay, donde sus hinchas también se hicieron presentes en las redes: "La hinchada siempre te recordará y gritará "Morro, Morro", escribió un hincha del Decano.
La hinchada siempre te recordará y gritará "Morro, Morro"
Uno de los hinchas de Nacional publicó: "'Santiago tenía todo acordado con Nacional, iba para Uruguay esta semana', Claudia Correa, mamá del Morro en ESPN en Febrero 2021". Y agregó dos fotos del delantero con la camiseta del equipo uruguayo con la leyenda: "Eterno, nunca te olvidaremos Morro querido".
“Santiago tenía todo acordado con Nacional, iba para Uruguay esta semana.” Claudia Correa, mamá del Morro en ESPN en Febrero 2021.