Los primeros convocados del Deportivo Maipú para enfrentar a Deportivo Riestra por Copa Argentina

Deportivo Maipú abrirá su año futbolístico oficial en los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra. El equipo de Alexis Matteo volverá a verse las caras con un viejo rival que le dejó la herida de no poder ascender en la gran campaña que orquestó Luis García en el 2023.
Este jueves, desde las 19 en el Estadio Ciudad de Caseros, el Cruzado buscará una suerte de revancha ante el Malevo. Para el cotejo, Alexis Matteo dio a conocer la primera lista de convocados del Deportivo Maipú en este 2026.
Los primeros convocados del Deportivo Maipú para enfrentar a Riestra por Copa Argentina
Los amistosos de pretemporada le sirvieron a Alexis Matteo para registrar el rendimiento de cada jugador e ir tomando anotaciones de cara a la exigente Primera Nacional que se le viene este año.
En el último ensayo futbolístico ante Godoy Cruz, el entrenador del Deportivo Maipú probó dos equipos que fueron similares a los que se midieron también ante San Martín de San Juan y Rangers de Talca en la pretemporada. En el primer once ante el Tomba, Alexis Matteo paró: Galardi; Faggioli, Arnijas, Agüero, Fernández; Bonfigli, Mansilla, Gobetto; Eggel; Silva y Rivarola. El segundo equipo titular fue con: Peraggini; Marcos Esteban, Paulini, Leiva y Tiziano Andino; Montero, Arno y Landriel; Vera, Saccone y Giacone.
Estos nombres naturalmente fueron incluidos en la nómina de convocados para enfrentar al Deportivo Riestra por los 32avos de final de la Copa Argentina, a excepción de Marcos Esteban y Tiago Andino, y con el regreso de Matías Viguet luego de la dura lesión de ligamentos cruzados que sufrió a mediados del 2025.
El Cruzado viajó hoy a Buenos Aires y se instaló en tierras porteñas a la espera del duelo de este jueves.
Todos los convocados de Alexis Matteo para enfrentar a Riestra: