Los primeros convocados del Deportivo Maipú para enfrentar a Deportivo Riestra por Copa Argentina

godoy cruz maipu 1 Gastón Mansilla, del Deportivo Maipú, en el último amistoso de pretemporada ante Godoy Cruz. Foto: Gentileza.

En el último ensayo futbolístico ante Godoy Cruz, el entrenador del Deportivo Maipú probó dos equipos que fueron similares a los que se midieron también ante San Martín de San Juan y Rangers de Talca en la pretemporada. En el primer once ante el Tomba, Alexis Matteo paró: Galardi; Faggioli, Arnijas, Agüero, Fernández; Bonfigli, Mansilla, Gobetto; Eggel; Silva y Rivarola. El segundo equipo titular fue con: Peraggini; Marcos Esteban, Paulini, Leiva y Tiziano Andino; Montero, Arno y Landriel; Vera, Saccone y Giacone.

Estos nombres naturalmente fueron incluidos en la nómina de convocados para enfrentar al Deportivo Riestra por los 32avos de final de la Copa Argentina, a excepción de Marcos Esteban y Tiago Andino, y con el regreso de Matías Viguet luego de la dura lesión de ligamentos cruzados que sufrió a mediados del 2025.

El Cruzado viajó hoy a Buenos Aires y se instaló en tierras porteñas a la espera del duelo de este jueves.

Todos los convocados de Alexis Matteo para enfrentar a Riestra: