Boca confirmó la lesión de Changuito Zeballos: cuánto tiempo estará afuera y quién lo reemplazará

Boca Juniors atraviesa un serio problema con las lesiones: con apenas tres fechas disputadas, ya tiene siete jugadores en la enfermería. Para colmo, la lista sigue creciendo ya que Exequiel Zeballos no pudo completar la práctica que el Xeneize realizó durante la mañana.
El delantero de 23 años preocupó al cuerpo técnico de Claudio Úbeda y será sometido a estudios médicos para determinar el grado de su lesión y encarar el proceso de recuperación. Si hay algo confirmado: no jugará contra Vélez.
Boca sufre la lesión de Changuito Zeballos
En el entrenamiento matutino del miércoles realizado en el predio de Ezeiza Changuito Zeballos acusó una molestia muscular y tuvo que dejar de entrenar a la par de sus compañeros.
El plantel de Boca se encuentra en plena preparación para enfrentar a Vélez el próximo domingo a partir de las 22.15 en el Estadio José Amalfitani, pero Claudio Úbeda volvió a recibir malas noticias ya que Zeballos se convirtió en la octava baja que sufrió el Xeneize.
A la espera de los estudios pertinentes, el entrenador ya comenzó a barajar opciones para su reemplazo, pero el panorama no es nada alentador. Boca en la lista de lesionados tiene varias opciones que no podrán estar presentes: Carlos Palacios, Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Lucas Janson.
Es así que Úbeda tendrá que volver a recurrir a los jugadores de inferiores del club para buscar una alternativa viable y pican en punta dos que ya sumaron sus primeros minutos en Primera: Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini; además de tener en la mira a Kevin Zenón.
El entrenador tendrá que decidir si vuelve a formar a tres delanteros o si, ante la ausencia del Changuito Zeballos, forma un equipo con más mediocampistas que tengan llegada al área rival.
Cuánto tiempo estará sin jugar el delantero de Boca
Aunque por el momento Boca no recibió los resultados de los estudios realizados a Exequiel Zeballos, a priori creen que se podría tratar de un desgarro. En caso de confirmar el diagnóstico el delantero estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas.
Por lo tanto, se perdería - al menos - cuatro partidos de Boca: Vélez, Platense, Racing y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por Copa Argentina.
Las lesiones de Boca
Rodrigo Battaglia: tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Será operado. Baja de mínima 6 meses.
Milton Giménez: pubalgia. Evalúan operarlo. Sin fecha de regreso.
Alan Velasco: distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. 45 días.
Edinson Cavani: lumbalgia. Entrena por momentos a la par. Sin fecha de regreso.
Carlos Palacios: sinovitis rodilla derecha. Una semana aproximadamente.
Lucas Janson: lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. 3 semanas.
Miguel Merentiel: desgarro gemelo derecho el 18 de enero en un amistoso. Alrededor de 10 días.
Exequiel Zeballos: a la espera de los resultados de los estudios médicos.