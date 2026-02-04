Boca confirmó la lesión de Changuito Zeballos: cuánto tiempo estará afuera y quién lo reemplazará

El plantel de Boca se encuentra en plena preparación para enfrentar a Vélez el próximo domingo a partir de las 22.15 en el Estadio José Amalfitani, pero Claudio Úbeda volvió a recibir malas noticias ya que Zeballos se convirtió en la octava baja que sufrió el Xeneize.

A la espera de los estudios pertinentes, el entrenador ya comenzó a barajar opciones para su reemplazo, pero el panorama no es nada alentador. Boca en la lista de lesionados tiene varias opciones que no podrán estar presentes: Carlos Palacios, Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Lucas Janson.

Es así que Úbeda tendrá que volver a recurrir a los jugadores de inferiores del club para buscar una alternativa viable y pican en punta dos que ya sumaron sus primeros minutos en Primera: Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini; además de tener en la mira a Kevin Zenón.

El entrenador tendrá que decidir si vuelve a formar a tres delanteros o si, ante la ausencia del Changuito Zeballos, forma un equipo con más mediocampistas que tengan llegada al área rival.

Changuito Zeballos Boca busca alternativas para reemplazar al jugador más desequilibrante.

Cuánto tiempo estará sin jugar el delantero de Boca

Aunque por el momento Boca no recibió los resultados de los estudios realizados a Exequiel Zeballos, a priori creen que se podría tratar de un desgarro. En caso de confirmar el diagnóstico el delantero estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas.

Por lo tanto, se perdería - al menos - cuatro partidos de Boca: Vélez, Platense, Racing y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por Copa Argentina.

Las lesiones de Boca