Truco casero: tres manchas comunes y difíciles que puedes limpiar con almidón de maíz

Sin embargo, no sirve únicamente para cocinar o espesar. El almidón de maíz se suele usar para limpiar algunas manchas comunes de la casa; solo hay que saber cómo usarlo.

Truco casero: 3 manchas que se pueden limpiar con almidón de maíz

Las manchas más comunes de la casa y más difíciles de limpiar suelen ser las de grasa, tinta, humedad, transpiración, sangre, orina y aceite. La fécula puede remover este tipo de manchas en minutos.

mancha de grasa La maicena suele usarse para manchas de grasa en la ropa, los muebles y las alfombras de tela.

La primera opción de truco casero es muy útil para remover manchas de grasa y aceite. Solo basta con espolvorear almidón de maíz sobre la grasa de la ropa, las sartenes o cualquier superficie y esperar a que la fécula absorba el aceite. Para limpiar las manchas de orina de los sillones, las alfombras o pisos, solo hay que colocar una pasta de maicena sobre la zona afectada y frotar con un cepillo suave. El almudón de maíz remueve la orina y elimina el mal olor. Finalmente, puedes realizar un truco casero para limpiar las manchas de tinta, sangre o transpiración de la ropa. Coloca una pasta bien espesa de almidón de maíz sobre la mancha, déjala secar y luego raspa con una cuchara para retirar el almidón seco.

El almidón de maíz es ideal para limpiar este tipo de manchas gracias a su alta capacidad absorbente. Este polvo retiene la grasa, la humedad, los olores, actuando como un limpiador seco, neutro y suave que no daña las superficies.

Otras opciones de truco casero para aprovechar el almidón de maíz

mancha de humedad Utiliza almidón de maíz sin miedo. Es un ingrediente natural y muy seguro.