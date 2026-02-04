Inicio Sociedad Truco casero
Truco casero: tres manchas comunes y difíciles que puedes limpiar con almidón de maíz

Existen algunas manchas comunes y bastante complejas de limpiar que pueden retirarse en pocos minutos con un truco casero

Varias opciones de truco casero para eliminar manchas de forma segura. 

Para cada asunto de limpieza existe un truco casero simple y rápido. En esta ocasión te comparto tres opciones de truco para limpiar manchas difíciles usando un poco de almidón de maíz.

El almidón de maíz, también conocido como fécula, es un ingrediente de cocina, de color blanco y textura fina que se obtiene del interior del maíz o choclo.

Con un truco casero y una mezcla de maicena, puede limpiar manchas complejas en minutos.

Es un carbohidrato, libre de gluten, que suele utilizarse para espesar preparaciones como salsas, sopas y postres. Además, se puede usar en repostería para elaborar bizcochos sin gluten y recetas suaves.

Sin embargo, no sirve únicamente para cocinar o espesar. El almidón de maíz se suele usar para limpiar algunas manchas comunes de la casa; solo hay que saber cómo usarlo.

Truco casero: 3 manchas que se pueden limpiar con almidón de maíz

Las manchas más comunes de la casa y más difíciles de limpiar suelen ser las de grasa, tinta, humedad, transpiración, sangre, orina y aceite. La fécula puede remover este tipo de manchas en minutos.

La maicena suele usarse para manchas de grasa en la ropa, los muebles y las alfombras de tela.

  1. La primera opción de truco casero es muy útil para remover manchas de grasa y aceite. Solo basta con espolvorear almidón de maíz sobre la grasa de la ropa, las sartenes o cualquier superficie y esperar a que la fécula absorba el aceite.
  2. Para limpiar las manchas de orina de los sillones, las alfombras o pisos, solo hay que colocar una pasta de maicena sobre la zona afectada y frotar con un cepillo suave. El almudón de maíz remueve la orina y elimina el mal olor.
  3. Finalmente, puedes realizar un truco casero para limpiar las manchas de tinta, sangre o transpiración de la ropa. Coloca una pasta bien espesa de almidón de maíz sobre la mancha, déjala secar y luego raspa con una cuchara para retirar el almidón seco.

El almidón de maíz es ideal para limpiar este tipo de manchas gracias a su alta capacidad absorbente. Este polvo retiene la grasa, la humedad, los olores, actuando como un limpiador seco, neutro y suave que no daña las superficies.

Otras opciones de truco casero para aprovechar el almidón de maíz

Utiliza almidón de maíz sin miedo. Es un ingrediente natural y muy seguro.

  1. El almidón de maíz se puede usar para aflojar nudos muy firmes.
  2. Cuando las puertas o tablas de piso de madera chirrían, se puede colocar almidón de maíz para reducir el ruido.
  3. Para absorber la humedad de las paredes y evitar los hongos, se puede colocar almidón de maíz y esperar que absorba.

