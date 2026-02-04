Para cada asunto de limpieza existe un truco casero simple y rápido. En esta ocasión te comparto tres opciones de truco para limpiar manchas difíciles usando un poco de almidón de maíz.
Truco casero: tres manchas comunes y difíciles que puedes limpiar con almidón de maíz
Existen algunas manchas comunes y bastante complejas de limpiar que pueden retirarse en pocos minutos con un truco casero
El almidón de maíz, también conocido como fécula, es un ingrediente de cocina, de color blanco y textura fina que se obtiene del interior del maíz o choclo.
Es un carbohidrato, libre de gluten, que suele utilizarse para espesar preparaciones como salsas, sopas y postres. Además, se puede usar en repostería para elaborar bizcochos sin gluten y recetas suaves.
Sin embargo, no sirve únicamente para cocinar o espesar. El almidón de maíz se suele usar para limpiar algunas manchas comunes de la casa; solo hay que saber cómo usarlo.
Truco casero: 3 manchas que se pueden limpiar con almidón de maíz
Las manchas más comunes de la casa y más difíciles de limpiar suelen ser las de grasa, tinta, humedad, transpiración, sangre, orina y aceite. La fécula puede remover este tipo de manchas en minutos.
- La primera opción de truco casero es muy útil para remover manchas de grasa y aceite. Solo basta con espolvorear almidón de maíz sobre la grasa de la ropa, las sartenes o cualquier superficie y esperar a que la fécula absorba el aceite.
- Para limpiar las manchas de orina de los sillones, las alfombras o pisos, solo hay que colocar una pasta de maicena sobre la zona afectada y frotar con un cepillo suave. El almudón de maíz remueve la orina y elimina el mal olor.
- Finalmente, puedes realizar un truco casero para limpiar las manchas de tinta, sangre o transpiración de la ropa. Coloca una pasta bien espesa de almidón de maíz sobre la mancha, déjala secar y luego raspa con una cuchara para retirar el almidón seco.
El almidón de maíz es ideal para limpiar este tipo de manchas gracias a su alta capacidad absorbente. Este polvo retiene la grasa, la humedad, los olores, actuando como un limpiador seco, neutro y suave que no daña las superficies.
Otras opciones de truco casero para aprovechar el almidón de maíz
- El almidón de maíz se puede usar para aflojar nudos muy firmes.
- Cuando las puertas o tablas de piso de madera chirrían, se puede colocar almidón de maíz para reducir el ruido.
- Para absorber la humedad de las paredes y evitar los hongos, se puede colocar almidón de maíz y esperar que absorba.