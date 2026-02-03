Cómo eliminar a las ratas de casa usando un poco de chocolate: trampa casera efectiva

Generalmente, se combina chocolate en polvo con cemento seco. La mezcla se coloca en recipientes o tapas en áreas donde se sospecha actividad de roedores, ubicando un recipiente con agua cerca del cebo.

Sucede que la sed que el cemento puede generar podría inducir al roedor a beber, acelerando así el proceso de endurecimiento interno.

casa, ratas Las ratas morirán minutos después de consumir esta mezcla.

A pesar de que este método puede parecer una solución sencilla, es crucial ser consciente de los riesgos. El cemento es un material tóxico y su ingestión puede ser peligrosa no solo para las plagas, sino también para mascotas y niños.

Si la infestación de las ratas persiste, las autoridades de control de plagas y expertos en el hogar suelen recomendar un enfoque más integral, por lo que será mejor que te comuniques con ellos.

Problemas por la presencia de ratas dentro de tu hogar