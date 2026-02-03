Tunuyán coronó a Agustina Giacomelli como su reina de la Vendimia 2026

Reina de la Vendimia de Tunuyán 2026, Agustina Giacomelli Agustina Giacomelli representó a una FM de Tunuyán y ganó la corona departamental este lunes en la fiesta "Vendimia en el tiempo". Foto: Gentileza Municipalidad de Tunuyán

"Vendimia en el tiempo" se tituló la fiesta de Tunuyán que pudo seguirse en vivo a través de la pantalla de El Siete. El espectáculo estuvo marcado por la incursión de la IA (Inteligencia Artificial) en tiempos de vendimia, un recurso narrativo para plantear el vínculo entre lo heredado y lo contemporáneo en los 90 años de historia de la fiesta máxima de los mendocinos.

La propuesta, escrita y dirigida por Hugo Morales, hizo un recorrido histórico de la Vendimia a partir de dos planos: la memoria encarnada en el Viejo Labriego y la Madre Vendimia, como figuras que resguardan la tradición, y una juventud atravesada por la lógica de la Inteligencia Artificial que cuestiona el valor de lo transmitido y busca certezas en el dato.

Hace 38 años que Tunuyán no tiene una reina nacional de la Vendimia

"Me comprometo a representar a Tunuyán con mucha humildad y respeto", fueron las primeras palabras que expresó Agustina Giacomelli al estrenar sus atributos de reina departamental de la Vendimia. Y cerró su discurso público deseando "que esta vendimia traiga esperanza".

La misma esperanza que ella tendrá el sábado 7 de marzo cuando en el Frank Romero Day busque llevar la corona nacional de reina a Tunuyán, departamento que hace 38 años no lo consigue: su última soberana vendimial que lo logró fue Marcela Gaua en 1985.

Este departamento del Valle de Uco también realizó su Bendición de los Frutos en el marco de la fiesta de la vendimia, como deciden hacer varios municipios. El intendente Emir Andraos hizo el tradicional golpe de reja el lunes para dar inicio al acto central "Vendimia en el tiempo".

Coti en el cierre de la Vendimia de Tunuyán

Coti Sorokin fue el artista invitado a darle el cierre musical a la Vendimia de Tunuyán. Pasada la medianoche subió el cantante al escenario del anfiteatro municipal para brindar sus temas más populares acercándose al público en varias oportunidades para compartir el micrófono.

Vendimia de Tunuyán 2026 La Vendimia de Tunuyán tomó a la IA como recurso narrativo para contar la historia de la fiesta y plantear su futuro. Foto: Gentileza Municipalidad de Tunuyán

El cantautor rosarino revivió canciones como "Nada fue un error" o "Antes que ver el sol" que lo llevaron a ser una de las figuras más seguidas por los amantes del pop rock argentino. Y brindó una vez más en Mendoza, provincia a la que ya ha visitado en tiempos de vendimia.