Coti festeja en Mendoza los 20 años de su disco "Esta mañana y otros cuentos"

Coti llega a Mendoza promo Coti se presenta este domingo en el Teatro Mendoza.

Coti en Mendoza: 20 años de un disco clave en la música latina

Acompañado por su banda Los Brillantes, el cantautor rosarino celebrará las dos décadas de uno de sus discos más emblemáticos, editado en 2005, que incluye éxitos como “Nada Fue Un Error” (junto a Julieta Venegas y Paulina Rubio), “Tu Nombre”, y “Antes Que Ver El Sol”, entre otros clásicos.

El repertorio del concierto no solo repasará sus canciones más queridas, también incluirá composiciones de su autoría escritas para otros artistas, que con el tiempo se convirtieron en verdaderos himnos de la música en español. Coti los interpretará con su estilo inconfundible y la energía que lo caracteriza.