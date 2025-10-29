Este domingo 2 de noviembre Coti se presentará en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) a las 21 para festejar los 20 años de uno de sus discos más icónicos: "Esta mañana y otros cuentos". Las entradas se encuentran a la venta en EntradaWeb.
Coti festeja en Mendoza los 20 años de su disco "Esta mañana y otros cuentos"
El cantautor rosarino llega a la provincia para celebrar dos décadas de uno de sus discos más exitosos y queridos por su público
Acompañado por su banda Los Brillantes, el cantautor rosarino celebrará las dos décadas de uno de sus discos más emblemáticos, editado en 2005, que incluye éxitos como “Nada Fue Un Error” (junto a Julieta Venegas y Paulina Rubio), “Tu Nombre”, y “Antes Que Ver El Sol”, entre otros clásicos.
El repertorio del concierto no solo repasará sus canciones más queridas, también incluirá composiciones de su autoría escritas para otros artistas, que con el tiempo se convirtieron en verdaderos himnos de la música en español. Coti los interpretará con su estilo inconfundible y la energía que lo caracteriza.
Además, durante esta segunda mitad de 2025, el artista rosarino continuará presentando nuevas versiones de sus temas más populares, tal como lo hizo 20 años atrás. Entre las colaboraciones más recientes ya se destacan “Dónde están corazón” (en versión cumbia con Valentino Merlo), “Tu Nombre” (en dúo con Yami Safdie), y “Te Quise Tanto” (junto a Miranda!).
Coti brindó un show inolvidable el pasado 20 de junio en Rosario, ante más de 100 mil personas, en el marco de una fecha muy especial: el Día de la Bandera. el rosarino fue el encargado de cerrar los festejos oficiales al pie del imponente Monumento Nacional a la Bandera, con una presentación a la altura de la ocasión.