La obra “Niño perdido”, que ha sido vista por más de seis mil espectadores en su país de origen, tendrá su estreno oficial en la provincia el sábado 1 de noviembre a las 21 en el Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad). La entrada general vale $13.000 por EntradaWeb y Andes Ticket.
"Niño perdido": el éxito teatral de México ahora en Mendoza
La comedia dramática escrita por el autor mexicano Quecho Muñoz, desembarca en Mendoza para emocionar y hacer reír al público
Sinopsis de la obra teatral "Niño perdido"
La obra cuenta la historia de un empleado de oficina frustrado que, en el peor de los días, decide terminar con su vida. Una misteriosa y dicharachera pordiosera aparece impidiendo que lleve a cabo su terrible decisión, quien resulta ser su “hada madrina”. Con la promesa de concederle un “don” que le ayudará a resolver todos sus problemas, el protagonista va revelando su vida y sus lazos familiares. Aunque este “don” va a terminar siendo más un problema que una solución.
Con una puesta en escena dinámica y sensible, la trama combina realismo cotidiano con elementos mágicos, utilizando saltos en el tiempo que permiten a cada personaje involucrado en la historia reencontrarse con su versión infantil. En ese espejo del pasado, descubrimos cómo y cuándo perdieron el rumbo. Y cómo, quizás, todavía pueden recuperarlo.
Bajo la dirección de Daniela Otaegui, la obra cuenta con un destacado elenco integrado por Graciela Lopresti, Lucas Segreti, Yamila Maza, Adrián Luna y Fernando Cossano.
Cossano Producciones lleva a escena esta adaptación local que propone una experiencia teatral entrañable, donde el humor y la emoción se entrelazan para invitar a la reflexión sobre el reencuentro con nuestro niño interior.