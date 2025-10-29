"Niño perdido": el éxito teatral de México ahora en Mendoza

Sinopsis de la obra teatral "Niño perdido"

La obra cuenta la historia de un empleado de oficina frustrado que, en el peor de los días, decide terminar con su vida. Una misteriosa y dicharachera pordiosera aparece impidiendo que lleve a cabo su terrible decisión, quien resulta ser su “hada madrina”. Con la promesa de concederle un “don” que le ayudará a resolver todos sus problemas, el protagonista va revelando su vida y sus lazos familiares. Aunque este “don” va a terminar siendo más un problema que una solución.

Con una puesta en escena dinámica y sensible, la trama combina realismo cotidiano con elementos mágicos, utilizando saltos en el tiempo que permiten a cada personaje involucrado en la historia reencontrarse con su versión infantil. En ese espejo del pasado, descubrimos cómo y cuándo perdieron el rumbo. Y cómo, quizás, todavía pueden recuperarlo.