Este sábado 1 de noviembre Bersuit festeja 25 años de uno de los discos más icónicos de la banda y clave en el rock nacional de los 2000: "Hios del culo". Será en Nido Club (ex N8, Mitre y Godoy Cruz, Ciudad) a las 21. Las entradas se consiguen en EntradaWeb.
Bersuit en Mendoza celebra los 25 años de un disco clave en su historia
La banda festejará un cuarto de siglo del álbum "Hijos del culo", que tiene canciones emblemáticas como "Toco y me voy" o "La bolsa"
"Hijos del culo" es una placa emblemática del rock nacional del nuevo siglo. La propuesta servirá para revivir los himnos que marcaron a toda una generación y cantar junto a una de las bandas más grandes del rock argentino clásicos inmortales como "Desconexión sideral", "Toco y me voy", "Negra murguera" o "La bolsa".
Bersuit llega a Mendoza después de agotar dos funciones en Ferro y anunciar una presentación en el Movistar Arena. La banda continuará con una gira nacional que revive en vivo este álbum histórico producido por Gustavo Santaolalla, que alcanzó doble platino.
Editado en el año 2000, "Hijos del Culo" marcó un antes y un después en la historia de Bersuit y del rock nacional. Con una especial fusión de rock, cumbia, murga, chacarera, tango y electrónica, el disco consolidó el estilo irreverente y festivo de la banda, con letras cargadas de crítica social y una energía que sigue vigente a lo largo de generaciones.
A 25 años de aquel lanzamiento, Bersuit revive su espíritu más explosivo con una gira que ya recorrió distintos puntos del país y que promete una celebración inolvidable en Mendoza. Un reencuentro con la historia, la fiesta y la fuerza incomparable de Bersuit en vivo.