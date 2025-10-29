Bersuit en Mendoza celebra los 25 años de un disco clave en su historia

"Hijos del culo" es una placa emblemática del rock nacional del nuevo siglo. La propuesta servirá para revivir los himnos que marcaron a toda una generación y cantar junto a una de las bandas más grandes del rock argentino clásicos inmortales como "Desconexión sideral", "Toco y me voy", "Negra murguera" o "La bolsa".

Embed - Bersuit Vergarabat - Hijos Del Culo 20 Años - (Show Completo)

Bersuit llega a Mendoza después de agotar dos funciones en Ferro y anunciar una presentación en el Movistar Arena. La banda continuará con una gira nacional que revive en vivo este álbum histórico producido por Gustavo Santaolalla, que alcanzó doble platino.