Los Cumpas, Sergio "Tano" Robles y Lisandro Bertín estrenan show

El espectáculo está concebido como un recorrido por las tradiciones de Cuyo, donde el hilo conductor es la interacción constante entre el relato, la música y el humor. Bajo la premisa de que "el orden de las palabras no altera el propósito ni la intención", el elenco combina las facetas de contar y cantar para sumergir al público en las anécdotas, historias y canciones del folklore cuyano.

El show está especialmente pensado tanto para teatro como festivales, donde el humor y las melodías de nuestro folklore se conjugan para que el público disfrute de nuestras tradiciones.