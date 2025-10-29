Los Cumpas, Sergio "Tano" Robles y Lisandro Bertín estrenan show

El sábado 1 de noviembre, a las 21 se estrena el show de folklore y humor "¿Pa' qué se juntan?... si después no saben parar!!!" con Los Cumpas, Sergio "Tano# Robles y Lisandro Bertín. Será en Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb.
El espectáculo está concebido como un recorrido por las tradiciones de Cuyo, donde el hilo conductor es la interacción constante entre el relato, la música y el humor. Bajo la premisa de que "el orden de las palabras no altera el propósito ni la intención", el elenco combina las facetas de contar y cantar para sumergir al público en las anécdotas, historias y canciones del folklore cuyano.
El show está especialmente pensado tanto para teatro como festivales, donde el humor y las melodías de nuestro folklore se conjugan para que el público disfrute de nuestras tradiciones.
Los Cumpas, el "Tano" y Bertín proponen relatos, anécdotas, canciones y emociones para llegar al corazón del público, con la intención de que particpen constantemente y generar momentos inolvidables.
El elenco
- Sergio “Tano” Robles: periodista deportivo y animador. Aportará la narrativa y las historias, desempeñándose como un "contador de historias a investigar".
- Lisandro Bertín: cantor nacido en San Luis y adoptado por Mendoza. Dueño de los mejores "aros" cuyanos.
- Los Cumpas: habitantes de la capitanía de Las Heras. Humoristas, imitadores, turistas pagos.