Rivadavia eligió a Brunela Julián Beretta como su reina departamental de la Vendimia 2026

Reinas de la Vendimia de Rivadavia 2026 Las soberanas vendimiales de Rivadavia tuvieron su noche soñada. Foto: Gentileza Municipalidad de Rivadavia

"Rivadavia... Es Así", dirigida por Pablo Germán Chaves y María Claudia Sosa, resultó una fiesta popular que logró llenar de "emoción, aplausos y orgullo" al público que colmó el Polideportivo Municipal el jueves, según destacaron las redes del municipio del Este mendocino.

En ese marco, Brunela Julián Beretta fue electa reina departamental de la Vendimia 2026. La joven representó a Los Campamentos. Mientras que Denise Musri, de El Mirador, se quedó con la corona de virreina.

Vendimia de Rivadavia 2026 con la Virgen de la Carrodilla La Virgen de la Carrodilla tuvo su momento en la fiesta de la vendimia departamental de Rivadavia. Foto: Gentileza Municipalidad de Rivadavia

Más reinas electas y Baglietto-Vitale en la Vendimia de Rivadavia

También las autoridades de Rivadavia coronaron a la reina del Turismo, Mía Carrera, representante de La Central; y a la reina del Festival Rivadavia Canta al País, Sofía Porollan representante de La Libertad.

Mientras que la embajadora de la Ganadería 2026 es Abril Orozco, representante de Santa María de Oro.

Baglietto Vitale en la Vendimia de Rivadavia 2026 Juan Carlos Baglietto volvió a Mendoza para estar presente en una vendimia junto a Lito Vitale. Foto: Gentileza Municipalidad de Rivadavia

La Vendimia de Rivadavia tuvo además una sorpresa de lujo con la participación musical del dúo Baglietto-Vitale. Es que Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, dos referentes indiscutidos de la música argentina, formaron parte de un cuadro vendimial aportando "emoción, sensibilidad y una energía única al espectáculo", de acuerdo a lo informado por el municipio en sus redes.