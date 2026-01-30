Rivadavia eligió a Brunela Julián Beretta como su reina departamental de la Vendimia 2026

Rivadavia vivió este jueves por la noche su Fiesta Departamental de la Vendimia 2026, y tras el espectáculo "Rivadavia... Es Así" se realizó la elección y coronación de la nueva reina. En ese marco, el intendente Ricardo Mansur anunció la reprogramación de la noche de apertura del festival Rivadavia Canta al País.
Debido a los pronósticos poco auspiciosos para este viernes, con altas probabilidades de lluvias y tormentas, Rivadavia Canta al País pasó su primera velada festivalera de este viernes al lunes.
"Debido a que el servicio meteorológico nos indica tormentas severas para el día viernes hemos decidido reprogramar ese viernes 30 para el lunes 2 de febrero y se mantiene la grilla de artistas", manifestó en sus redes el intendente de Rivadavia.
"Rivadavia... Es Así", dirigida por Pablo Germán Chaves y María Claudia Sosa, resultó una fiesta popular que logró llenar de "emoción, aplausos y orgullo" al público que colmó el Polideportivo Municipal el jueves, según destacaron las redes del municipio del Este mendocino.
En ese marco, Brunela Julián Beretta fue electa reina departamental de la Vendimia 2026. La joven representó a Los Campamentos. Mientras que Denise Musri, de El Mirador, se quedó con la corona de virreina.
Más reinas electas y Baglietto-Vitale en la Vendimia de Rivadavia
También las autoridades de Rivadavia coronaron a la reina del Turismo, Mía Carrera, representante de La Central; y a la reina del Festival Rivadavia Canta al País, Sofía Porollan representante de La Libertad.
Mientras que la embajadora de la Ganadería 2026 es Abril Orozco, representante de Santa María de Oro.
La Vendimia de Rivadavia tuvo además una sorpresa de lujo con la participación musical del dúo Baglietto-Vitale. Es que Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, dos referentes indiscutidos de la música argentina, formaron parte de un cuadro vendimial aportando "emoción, sensibilidad y una energía única al espectáculo", de acuerdo a lo informado por el municipio en sus redes.