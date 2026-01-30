Inicio Vendimia
Fiesta vendimial en el Este

Rivadavia eligió a Brunela Julián Beretta como su reina departamental de la Vendimia 2026

En la Vendimia, el intendente Ricardo Mansur anunció que la noche de apertura del festival Rivadavia Canta al País pasó de este viernes al lunes

Por UNO
Brunela Julián Beretta fue coronada reina de la Vendimia de Rivadavia tras una fiesta realizada este jueves en el Polideportivo Municipal.

Foto: Gentileza Municipalidad de Rivadavia

Rivadavia vivió este jueves por la noche su Fiesta Departamental de la Vendimia 2026, y tras el espectáculo "Rivadavia... Es Así" se realizó la elección y coronación de la nueva reina. En ese marco, el intendente Ricardo Mansur anunció la reprogramación de la noche de apertura del festival Rivadavia Canta al País.

Debido a los pronósticos poco auspiciosos para este viernes, con altas probabilidades de lluvias y tormentas, Rivadavia Canta al País pasó su primera velada festivalera de este viernes al lunes.

"Debido a que el servicio meteorológico nos indica tormentas severas para el día viernes hemos decidido reprogramar ese viernes 30 para el lunes 2 de febrero y se mantiene la grilla de artistas", manifestó en sus redes el intendente de Rivadavia.

Reinas de la Vendimia de Rivadavia 2026
Las soberanas vendimiales de Rivadavia tuvieron su noche soñada.

"Rivadavia... Es Así", dirigida por Pablo Germán Chaves y María Claudia Sosa, resultó una fiesta popular que logró llenar de "emoción, aplausos y orgullo" al público que colmó el Polideportivo Municipal el jueves, según destacaron las redes del municipio del Este mendocino.

En ese marco, Brunela Julián Beretta fue electa reina departamental de la Vendimia 2026. La joven representó a Los Campamentos. Mientras que Denise Musri, de El Mirador, se quedó con la corona de virreina.

Vendimia de Rivadavia 2026 con la Virgen de la Carrodilla
La Virgen de la Carrodilla tuvo su momento en la fiesta de la vendimia departamental de Rivadavia.

Más reinas electas y Baglietto-Vitale en la Vendimia de Rivadavia

También las autoridades de Rivadavia coronaron a la reina del Turismo, Mía Carrera, representante de La Central; y a la reina del Festival Rivadavia Canta al País, Sofía Porollan representante de La Libertad.

Mientras que la embajadora de la Ganadería 2026 es Abril Orozco, representante de Santa María de Oro.

Baglietto Vitale en la Vendimia de Rivadavia 2026
Juan Carlos Baglietto volvió a Mendoza para estar presente en una vendimia junto a Lito Vitale.

La Vendimia de Rivadavia tuvo además una sorpresa de lujo con la participación musical del dúo Baglietto-Vitale. Es que Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, dos referentes indiscutidos de la música argentina, formaron parte de un cuadro vendimial aportando "emoción, sensibilidad y una energía única al espectáculo", de acuerdo a lo informado por el municipio en sus redes.

