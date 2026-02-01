Mariana Cucatto es la Reina de la Vendimia de General Alvear

Bajo el nombre "Atuel Abrazo de Vendimia", el show central tuvo una duración aproximada de 55 minutos y combinó música, danza y relato para poner en valor la identidad cultural del departamento.

Un despliegue artístico y técnico de primer nivel

Más de 60 artistas entre actores, bailarines y músicos en vivo brindaron una puesta en escena apoyada por un importante despliegue técnico de iluminación, sonido, pantallas LED y un escenario de doble nivel.

vendimia 2026 general alvear Fiesta departamental de la Vendimia de General Alvear 2026.

Desde lo argumental, la obra presentó al río Atuel como símbolo de vida y esperanza, en diálogo con el trabajo vitivinícola y la fe, expresada en el agradecimiento a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñateros mendocinos.

La nueva reina departamental representará a General Alvear en la Fiesta Nacional de la Vendimia, que se realizará en marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde competirá con las soberanas de los demás departamentos por convertirse en la Reina Nacional de la Vendimia 2026.

La actual reina de la Vendimia también entregó sus atributos departamentales

Como lo hizo la virreina nacional, Sofía Perfumo, entregando los atributos departamentales este sábado a la nueva reina alvearense, también le tocó hacer lo mismo a la reina nacional el jueves.

Alejandrina Funes entrega su corona a la reina de la Vendimia de Las Heras 2026, Chiara Baciocchi Alejandrina Funes entregó sus atributos departamentales de la Vendimia de Las Heras a Chiara Baciocchi. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras

En el Predio Los Pescadores, Las Heras eligió a la sucesora de Alejandrina Funes, actual Reina Nacional de la Vendimia.

Resultaron electas Chiara Baciocchi, de la Ciudad de Las Heras, con 45 votos y Valentina Nahir Arredondo Peralta, del distrito El Pastal, quien obtuvo 20 sufragios.