De las dos fiestas de la Vendimia previstas para este sábado solo una se mantiene pese a la tormenta

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 41 La tormenta del viernes alcanzó récord histórico en cantidad de lluvia que cayó en apenas unas horas. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

De todos modos, más allá de la esperanza, el intendente Matías Stevanato decidió el viernes por la noche "levantar" la Vendimia de Maipú, y reprogramarla para el lunes 2 de febrero que se juntará con la Vendimia de Tunuyán.

En cambio, en el municipio sureño fue Alejandro Molero quien reunió a su equipo de funcionarios y al evaluar el pronóstico del tiempo dio la orden de mantener la Vendimia de General Alvear de este sábado y no moverla al domingo, cuando las probabilidades de tormentas disminuyen considerablemente.

La Vendimia de General Alvear será especial para su reina

Así las cosas, este sábado 31 de enero, a partir de las 20, General Alvear vivirá en la plaza departamental su fiesta de la Vendimia edición 2026.

El acto central de la Vendimia alvearense se titula "Atuel, abrazo de Vendimia" y tendrá 60 artistas en escena con música en vivo. La directora del espectáculo es Natalia Olguín, quien anticipó que su propuesta aborda, desde un lenguaje simbólico, "la relación entre el río Atuel y el trabajo vitivinícola, como reflejo del vínculo entre la tierra, el agua y la comunidad de Alvear".

La historia se centra en Emilia, una mujer viñatera que continúa sola con el trabajo de la viña, y su vínculo con el río Atuel, que la acompaña desde su nacimiento y crecimiento.

Virreina Nacional de la Vendimia 2025 - Sofía Perfumo de General Alvear Sofía Perfumo es de General Alvear y fue electa virreina nacional de la Vendimia 2025. Este sábado entrega su corona departamental. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Como es habitual, el cierre de la Vendimia departamental se dará con la elección de la reina de General Alvear. Son 6 las candidatas que compiten por la corona vendimial.

Será una noche especial para Sofía Perfumo, virreina nacional de la Vendimia 2025 quien dejará sus atributos departamentales en la Vendimia de su ciudad natal. Y por ello, su gente alvearense le rendirá honores a su mandato.

La Vendimia de Maipú pasó para el lunes

Por su parte, las redes de la Municipalidad de Maipú anunciaban el viernes por la noche, a horas del temporal que debido a la tormenta iba a suspender su fiesta de la Vendimia y trasladarla al lunes 2 de febrero.

"Por decisión del intendente Matías Stevanato, centrándose en el cuidado y con el objetivo de priorizar la seguridad y el bienestar de vecinos, vecinas, artistas, trabajadores y del público en general, la realización de la Vendimia departamental ha sido reprogramada para el lunes 2 de febrero a las 19 en el Teatro Griego Papa Francisco", comunicaron las autoridades.

La medida fue tomada de forma preventiva para garantizar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la vendimia de Maipú. Es que ese departamento fue uno de los más castigados por la tormenta del viernes, el Parque Metropolitano que recibirá la fiesta se encontraba totalmente inundado. Y encima el alerta naranja se mantenía en la zona para este sábado.

Vendimia de Maipú 2025 La fiesta de la Vendimia de Maipú no será este sábado sino el lunes, en el teatro griego del Parque Metropolitano. Foto: Gentileza Municipalidad de Maipú

Con esta modificación, el cronograma vendimial quedó con la Peña Maipucina para este domingo 1 de febrero, a partir de las 19, en el teatro griego del parque. Mientras que el lunes 2 de febrero, también a partir de las 19 en el mismo lugar, se realizará la "Vendimia: legado de nuestra historia", dirigida por Hugo Alvarado. Habrá una previa a cargo del grupo pop platense Agapornis.

En ese contexto se votará entre las 12 candidatas y se coronará a la reina de la Vendimia de Maipú 2026.