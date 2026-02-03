La Justicia define este martes si Walter Bento es culpable en el caso de las coimas

Bento hizo un racconto de la investigación. Señaló al "fiscal del infierno Dante Vega, a policías corruptos, abogados y arrepentidos que vinieron a mentir" y habló de que la causa "explota de irregularidades".

"Esto fue una cacería dirigida porque no había pruebas", consideró.

juicio walter bento Este lunes comenzó la recta final del megajuicio contra Walter Bento.

Si bien fue interrumpido por las juezas del Tribunal -ya que estaba haciendo un alegato de defensa y ya tuvo la oportunidad para eso-, Walter Bento les señaló que "ahora tienen la responsabilidad y la obligación de hacer Justicia analizando de qué manera llegamos acá".

"Mi familia está tranquila y yo también. Pero si por alguna circunstancia entienden que hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mi, no a mi familia. Porque mi familia ni yo hicimos absolutamente nada ilegal", concluyó el ex juez federal al hablar en el megajuicio.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.

Diego Aliaga -que murió asesinado- habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. De acuerdo con la pesquisa del fiscal Vega, el hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

walter bento juicio días finales Siempre elegante, el ex juez Walter Bento se presentó en Tribunales y habló varias veces. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores manifestaron que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.