Llantos, disculpas e inocencias: las últimas palabras en el megajuicio contra Walter Bento

luciano bento Luciano y Walter Bento en la jornada de este lunes. Foto: Axel Lloret

Luciano Bento, que no será condenado ya que la Fiscalía retiró la acusación en su contra, señaló que "el daño ya está causado. Sufrí depresión, pensamientos de suicidio, perdí salud. Nadie me va a devolver los años perdidos. No se me juzgó por mis actos sino por mi apellido".

Su hermano mayor, Nahuel Bento, también negó haber lavado el dinero del ex juez federal: "¿Está mal que un hijo reciba un auto de su padre a los 19 años? ¿Que su padre le pague el seguro del auto? No. Confío en el Tribunal sobre la decisión que va a tomar".

En tanto que la esposa de Walter Bento, Marta Isabel Boiza, quien sigue el megajuicio por videoconferencia debido a problemas de salud, optó por no decir las últimas palabras.

nahuel bento 2 Nahuel Bento puede ser condenado por lavar el dinero de su padre. Foto: Axel Lloret

Otras voces

Fuera de la familia de Walter Bento, dentro de los que sí optaron por hablar el primero fue el abogado Jaime Alba, acusado de integrar la banda que gestionaba las coimas en Mendoza. "La Fiscalía no me acusa de nada en concreto. Les pido a las juezas que declaren mi inocencia porque esa es la verdad. Que me devuelvan la posibilidad de rehace mi vida porque está destruida", manifestó.

Su presunto cómplice y también colega, Javier Angeletti, también ratificó su inocencia. Al igual que el letrado Matías Aramayo quien agradeció al Tribunal por "darme la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa como corresponde".

El narcotraficante Walter Bardinella Donoso, también juzgado como integrante de la banda de Walter Bento, planteó: "ya vieron todo y no hay nada más para mostrar. Pido perdón a mi familiar por encontrarme en el lugar equivocado con la persona equivocada".

En tanto que el ex agente aduanero condenado por contrabando y ahora acusado de pagar coimas, Carlos Barón Knoll, pidió disculpas "por como estoy, agotado de sentirme mal. Hay algo en mí que se ha roto. Siempre declaré con la verdad".

walter bento

Otro contrabandista, Daniel Martínez Pinto, planteó que "me meten en una pelea de poder contra poder donde yo no debo estar. Hay personas que no tenemos absolutamente nada que ver. Mi caso no existe, lo metieron para rellenar. Yo no pagué coima".

En tanto que la pata policial de la causa también decidió hablar. El efectivo Martín Bazán agradeció a su familia y abogados, y confió "en la Justicia y en lo que las juezas decidan". El comisario Gabriel Moschetti le pidió al Tribunal que decrete su inocencia "no sólo por mí, sino también por mis hijos y mi familiar que no tienen nada que ver".

El primer desenlace de juicio contra Walter Bento

Este martes se reanudará el megajuicio con las últimas palabras de los 8 procesados que restan (pueden optar por hablar o no). Luego, las juezas Gretel Diamante, Carolina Pereyra y Eliana Rattá pasarán a un breve receso y ese mismo día dictarán el fallo de responsabilidad penal. Es decir, definirán si los procesados son culpables o inocentes.

En el caso de lo que sean declarados culpables, restará definir los años de prisión que recibirán. Para esto, se realizará una audiencia de cesura entre miércoles y jueves para que la Fiscalía Federal haga su pedido y también los defensores -por ejemplo, Walter Bento arriesga una escala de 5 a 50 años de cárcel-. Por este motivo está previsto que el viernes se dicte la sentencia definitiva.