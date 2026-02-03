Walter Bento, el mismo de siempre, ahora del otro lado del mostrador

El mismo que argumentó que desde el primer día consideró que la acusación criminal en su contra que está a punto de definir su carrera "es una causa armada para quitarle el cargo de juez".

El mismo Walter Bento que lleva 26 años preso en la cárcel federal de Campo Cacheuta y que durante más de un centenar de audiencias fue traído al juicio, esposado en vehículos del Servicio Penitenciario Federal.

El mismo que destinó sus días y noches en prisión a diseñar la estrategia defensiva. Y a leer. Y a hablar lo justo y necesario con sus colegas de encierro.

walter bento Walter Bento ingresa a la sala de debates de los Tribunales Federales.

El mismo Walter Bento que en 2021 -cuando ya habían allanado su despacho de juez- lloró durante una entrevista con Diario UNO cuando, ya estando imputado por delitos penales en el ejercicio de la función y tras quitarse el tapabocas heredado de la época de pandemia, le preguntó a este cronista si creía en él y en su versión de los hechos.

Walter Bento, el mismo que en las próximas horas podría recibir uno de los golpes más duros en la vida de cualquier mortal. El que podría condenarlo a la cárcel por varios años.

Ahí está. Veámoslo otra vez. Descruza las piernas. Se alisa la corbata, gesto tan típicamente suyo. Resopla y frunce el ceño. Alza la mirada, como siempre. Intuye que la hora decisiva se acerca. El resto de los empleados del edificio de los Tribunales Federales palpita el desenlace.

Walter Bento, hoy: el ex juez en su laberinto.

Un hombre que supo tener todo el poder en los trazos de su lapicera de juez.

Hoy, un hombre común y corriente frente a su destino inexorable.