El sillón que ocupó el ex juez Walter Bento sigue vacío por una deuda de la clase política

Sin embargo y paradójicamente, la clase política tiene frenado el concurso de oposición y antecedentes 501 que fue convocado para elegir al sucesor de Walter Bento. Los aspirantes a ocupar el sillón de juez federal rindieron examen el 2 de agosto de 2024 en la facultad de Derecho de la UNCuyo pero el procedimiento se trabó dos veces en Buenos Aires.

Los responsables titulares de evaluar a los aspirantes del concurso 501 fueron Enrique Lilljedahl (hijo), Daniel Gustavo Gorra, Néstor Osvaldo Losa y María Florencia Castro. Los suplentes son Gabriela Aromí, Darío De Ciervo, Walter Córdoba e Hilda Ballet.

El concurso 501 sigue frenado

Se anotaron 140 aspirantes y rindieron 52. Esperan la definición, claramente política, entre otros, Claudia Ríos (fiscal de Homicidios) y el funcionario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Gonzalo Gassull.

Actualmente, la definición del concurso 501 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación está en manos del Poder Ejecutivo Nacional y será el presidente, Javier Milei, quien deberá recomendar al Senado de la Nación a uno de los mejores ternados. ¿Por qué no lo hace? Porque la relación con el Congreso Nacional no le garantizaba la aprobación de los senadores al menos hasta diciembre cuando se conformó, tras las elecciones de octubre de 2025, "el nuevo Congreso".

La vacante de juez titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza es una de las tantísimas en el Poder Judicial de la Nación, especialmente en las jurisdicciones de provincias.

En Mendoza, para que la falta de juez titular no afecte la tramitación de expedientes, la Cámara Federal de Apelaciones tomó una medida extraordinaria y provisoria en mayo de 2023 -hace 2 años y 9 meses- cuando Walter Bento fue suspendido por el Consejo de la Magistratura para que pudiera defenderse en el juicio político que en noviembre de ese año determinó su destitución.

Tras ordenarle a Walter Bento que desalojara sus dos despachos de juez, el del sillón maldito y el que se utiliza con fines electorales -ubicado en el cuarto piso del Correo Argentino- la Cámara Federal de Apelaciones decidió que todas las causas de competencia penal y electoral fueran atendidas por dos jueces reemplazantes pero titulares en sus propios juzgados. Así, Marcelo Garnica y Pablo Quirós entraron en acción.

Hoy, Susana Pravata, jueza federal en materia tributaria, reemplaza a Quirós y atiende los asuntos electorales desde 2025.

Su debut fueron las elecciones nacionales de octubre último.