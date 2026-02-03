Boca se impuso con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, provocando la alegría de sus hinchas quienes festejaron por partida doble porque, además de quedarse con los tres puntos, finalmente River no consiguió la clasificación y tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

Vio a Boca en La Bombonera contra River, se enamoró de una figura y se hizo un tatuaje impensado

El domingo 9 de noviembre de 2025 el destino quiso que un italiano fanático de Boca asista al partido que se realizó en La Bombonera y se ubique en un sector específico para ver el partido.

El italiano, de quien no trascendió su identidad, festejó de manera eufórica cuando Exequiel Changuito Zeballos abrió el marcador a los 46 minutos del primer tiempo, aprovechando un rebote de un remate que él mismo había hecho pero que tapó Franco Armani.

Luego de mandar la pelota al fondo de la red salió corriendo para festejar con su hinchada, quienes lo recibieron con los brazos abiertos en una imagen que recorrió el mundo: el jugador de 23 años se estaba forjando como referente en el ataque de Boca, el club de sus amores.

Festejo Zeballos con hincha italiano El amor no sabe de fronteras: el hincha de Boca señalado es de Italia.

El destino quiso que el hincha italiano fuera uno de quien tuvo a metros al Changuito Zeballos celebrando la apertura del marcador en el Superclásico y, como se transformó en protagonista de la foto, es que tomó una decisión impensada: se lo tatuó en su piel.

Tatuaje Changuito Zeballos El hincha italiano llevará a Boca por siempre en su piel.

Luego, dos minutos iniciado el complemento, Miguel Merentiel colocó el 2 a 0 definitivo cuando Changuito Zeballos se escapó por el sector izquierdo y envió un centro que el delantero uruguayo capitalizó.

Más adelante y con las pulsaciones tranquilas, el delantero de Boca declaró sobre su gol: "Ni siquiera me acuerdo bien cómo fue y hasta me da algo de vergüenza volver a verlo".

"Yo suelo salir para ese lado porque ahí están mi viejo y un amigo. Sé que encaré para ahí, pero no sé cómo terminé casi en medio de la gente", explicó el Changuito Zeballos.