Boca Juniors no solo genera pasión en Argentina, sino que sigue cautivando a hinchas que llegan desde el otro lado del océano. Esta es la historia de un italiano que viajó desde el Viejo Continente para cumplir el sueño de vivir un Superclásico en La Bombonera y que se terminó llevando un recuerdo imborrable, literalmente, en su piel.
El triunfo de Boca sobre River en La Bombonera
El partido correspondió a la fecha 15 del Torneo Clausura donde tanto Boca como River Plate presentaban un panorama bastante diferente teniendo en cuenta la Tabla Anual.
Si el Xeneize ganaba conseguía el boleto a la Copa Libertadores 2026 al quedar segundos en la tabla y provocaba que el Millo no tuviera chances de clasificar al certamen internacional, al menos por ese medio. Y, efectivamente, eso sucedió.
Boca se impuso con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, provocando la alegría de sus hinchas quienes festejaron por partida doble porque, además de quedarse con los tres puntos, finalmente River no consiguió la clasificación y tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana.
Vio a Boca en La Bombonera contra River, se enamoró de una figura y se hizo un tatuaje impensado
El domingo 9 de noviembre de 2025 el destino quiso que un italiano fanático de Boca asista al partido que se realizó en La Bombonera y se ubique en un sector específico para ver el partido.
El italiano, de quien no trascendió su identidad, festejó de manera eufórica cuando Exequiel Changuito Zeballos abrió el marcador a los 46 minutos del primer tiempo, aprovechando un rebote de un remate que él mismo había hecho pero que tapó Franco Armani.
Luego de mandar la pelota al fondo de la red salió corriendo para festejar con su hinchada, quienes lo recibieron con los brazos abiertos en una imagen que recorrió el mundo: el jugador de 23 años se estaba forjando como referente en el ataque de Boca, el club de sus amores.
El destino quiso que el hincha italiano fuera uno de quien tuvo a metros al Changuito Zeballos celebrando la apertura del marcador en el Superclásico y, como se transformó en protagonista de la foto, es que tomó una decisión impensada: se lo tatuó en su piel.
Luego, dos minutos iniciado el complemento, Miguel Merentiel colocó el 2 a 0 definitivo cuando Changuito Zeballos se escapó por el sector izquierdo y envió un centro que el delantero uruguayo capitalizó.