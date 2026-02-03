El 11 de Berti para que Independiente Rivadavia quede como único puntero

Independiente Rivadavia recibirá a Sarmiento de Junín en el Juan Bautista Gargantini, con el objetivo claro de alargar la racha de resultados positivos, pudiendo quedar como único puntero de la zona B de la Liga Profesional. Alfredo Berti tiene preparado el 11 titular de la Lepra, con una importante sorpresa en los nombres de los jugadores que saltarán a la cancha con todo su público.
A solo un par de días de su vuelta a los entrenamientos, Sebastián Villa aparece como la gran sorpresa de Alfredo Berti en su 11 para conseguir los tres puntos ante Sarmiento de Junín. Independiente Rivadavia tiene la posibilidad de quedar como puntero con puntaje ideal, dejando a River y Tigre por debajo, y consiguiendo puntos que también sirven pensando en la tabla de promedios.
Qué equipo parará Berti para enfrentar a Sarmiento
El empate de River contra Rosario Central y la victoria de Tigre con Racing, deja a los dos equipos con 7 puntos, y abre la puerta a que Independiente Rivadavia, en caso de ganar su partido con Sarmiento por la tercera fecha, quede como puntero único de la Zona B del Torneo Apertura. Si bien un empate también lo deja en la cima, Berti prepara un equipo para ir con todo.
La gran sorpresa de Berti es la decisión de la vuelta de Sebastían Villa al 11 titular, reemplazando al refuerzo, Gonzalo Ríos, que venía teniendo un gran rendimiento. El colombiano regresó a los entrenamientos hace algunos días, pero el técnico lo utilizó siempre que estuvo disponible.
Este será el único cambio en Independiente Rivadavia, mientras los demás puntos se mantienen como una fija en el equipo de Berti, especialmente la linea de 5 atrás.
El equipo de Independiente Rivadavia para buscar la punta será:
Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Sebastián Villa; Matías Fernández; Fabrizio Sartori.
Qué lugar tendrá Sebastián Villa en Independiente Rivadavia
Más allá del rol propiamente dicho, qué lugar ocupará Sebastián Villa es el interrogante que se develará versus Sarmiento. La estructura defensiva no se toca, por eso, Villalba, Costa, Studer, Osella, Bottari y Elordi estarán del vamos, sumado a un Florentín mixto que será nexo con los de arriba.
Acá entra la variante: Fernández va a retroceder para ejercer de enganche, algo que hizo cuando la dupla Arce- Villa formó tándem, tal como informó Chipi Ríos en Ovación 90. Con la ausencia de Sebastián Villa, Fernández se adelantó para acompañar al 9 de turno y el rol de gestador fue para Ríos.
Sebastián Villa arrancará, como es habitual, en la izquierda pero tendrá libertad para moverse por todo el frente de ataque, marca registrada durante el 2025. Fernández será su socio mientras que la referencia estará en Sartori Prieto, otra vez titular.