El 11 de Berti para que Independiente Rivadavia quede como único puntero

La gran sorpresa de Berti es la decisión de la vuelta de Sebastían Villa al 11 titular, reemplazando al refuerzo, Gonzalo Ríos, que venía teniendo un gran rendimiento. El colombiano regresó a los entrenamientos hace algunos días, pero el técnico lo utilizó siempre que estuvo disponible.

Este será el único cambio en Independiente Rivadavia, mientras los demás puntos se mantienen como una fija en el equipo de Berti, especialmente la linea de 5 atrás.

villa 1 Sebastián Villa sigue en Colombia, a la espera de novedades de su futuro.

El equipo de Independiente Rivadavia para buscar la punta será:

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Sebastián Villa; Matías Fernández; Fabrizio Sartori.

Qué lugar tendrá Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Más allá del rol propiamente dicho, qué lugar ocupará Sebastián Villa es el interrogante que se develará versus Sarmiento. La estructura defensiva no se toca, por eso, Villalba, Costa, Studer, Osella, Bottari y Elordi estarán del vamos, sumado a un Florentín mixto que será nexo con los de arriba.

Acá entra la variante: Fernández va a retroceder para ejercer de enganche, algo que hizo cuando la dupla Arce- Villa formó tándem, tal como informó Chipi Ríos en Ovación 90. Con la ausencia de Sebastián Villa, Fernández se adelantó para acompañar al 9 de turno y el rol de gestador fue para Ríos.

Sebastián Villa arrancará, como es habitual, en la izquierda pero tendrá libertad para moverse por todo el frente de ataque, marca registrada durante el 2025. Fernández será su socio mientras que la referencia estará en Sartori Prieto, otra vez titular.