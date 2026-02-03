San Martín, en Persona: el libro que expone a San Martín, el héroe argentino

general san martin

Sinopsis de San Martín en persona

Su fecha de nacimiento es incierta, como lo fue la del Che y la de Perón. A través del tiempo, desde la biografía de Mitre, y hasta nuestros días no es poco lo que se ha escrito sobre José de San Martín. Las versiones acerca de su historia son tantas como interesadas. El héroe, el estratega, el amante, el padre, el desterrado que renegó de los honores. Cada uno ha privilegiado el aspecto que más lo sedujo. La biografía es un arte complejo y provoca tomas de posición apasionadas. La tentación de construir su experiencia resulta atractiva y el anecdotario numeroso se presta a la ficción. Discernir lo real es un ejercicio arduo que exige, además de voluntad intelectual, una sensibilidad para adentrarse en la comprensión de la condición humana.

Daniel Miguez ha tenido en cuenta todas estas cuestiones y se animó a recrear una vida que incluye tanto lo público como lo íntimo. Y es de este modo que su San Martín se nos presenta con una prosa tan directa como amena, lo que vuelve al personaje creíble y verosímiles sus aventuras. La objetividad es siempre discutible, pero en estas páginas no se pretende esquivar la polémica. En este punto, el tono de Miguez se debe al oficio periodístico pero también a la investigación ardua y la cuidadísima elaboración narrativa. Así, la cercanía de la historia pueden respirar aquí y ahora. Por supuesto, el retrato inspirará discusión.

jose de san martin

Pero este es un atributo a favor del libro. Por tanto, al acercarnos a este San Martín no sólo reviviremos su espíritu. También vamos a adentrarnos en los recovecos secretos de la historia que se proyectan en el presente como claves para comprender el hoy.