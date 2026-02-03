Cuándo corre Franco Colapinto con el nuevo Alpine y dónde ver la Fórmula 1

Franco Colapinto continúa con la preparación y la adaptación al nuevo Alpine en vistas de la temporada 2026 de Fórmula 1 que comenzará en Australia.
Tras el shakedown en Barcelona y unos días de descanso en Andorra, el piloto argentino ya prepara su viaje a Bahrein donde la máxima categoría tendrá tres jornadas de pruebas entre el 11 y el 13 de febrero.
Los ensayos serán clave para medir al nuevo Alpine A526 con el resto de la grilla y contarán con la cobertura mediática que suele tener la Fórmula 1 durante la temporada.
Además, solo quedarán 3 semanas para el inicio del campeonato ya que la actividad del primero de los 24 Grandes Premios del 2026 arrancarán el viernes 6 de marzo en Melbourne, con las primeras prácticas. La clasificación será el sábado 7 y la carrera el domingo 8 a la 1 de la mañana hora Argentina.
Como toda la temporada, el GP de Australia de Fórmula 1 se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney Plus.
