Cuándo corre Franco Colapinto con el nuevo Alpine y dónde ver la Fórmula 1

Franco Colapinto continúa con la preparación y la adaptación al nuevo Alpine en vistas de la temporada 2026 de Fórmula 1 que comenzará en Australia.

Por UNO
Colapinto prepara sus próximos pasos en la F1.

Tras el shakedown en Barcelona y unos días de descanso en Andorra, el piloto argentino ya prepara su viaje a Bahrein donde la máxima categoría tendrá tres jornadas de pruebas entre el 11 y el 13 de febrero.

colapinto 2
Franco Colapinto y su nuevo Alpine de Fórmula 1.

Los ensayos serán clave para medir al nuevo Alpine A526 con el resto de la grilla y contarán con la cobertura mediática que suele tener la Fórmula 1 durante la temporada.

Además, solo quedarán 3 semanas para el inicio del campeonato ya que la actividad del primero de los 24 Grandes Premios del 2026 arrancarán el viernes 6 de marzo en Melbourne, con las primeras prácticas. La clasificación será el sábado 7 y la carrera el domingo 8 a la 1 de la mañana hora Argentina.

Como toda la temporada, el GP de Australia de Fórmula 1 se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

Cuánto vale la ropa de Alpine que usa Franco Colapinto y cómo comprarla

La nueva línea de merchandising de Alpine para el 2026, de la marca británica Astore, ya está disponible en su página web oficial y los precios son los siguientes

alpine
  • Remera: €96
  • Chomba: €114
  • Buzo: €96
  • Campera: €136

Toca esperar a que se pongan las pilas los emprendimientos

