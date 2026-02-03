Cuándo corre Franco Colapinto con el nuevo Alpine y dónde ver la Fórmula 1

Además, solo quedarán 3 semanas para el inicio del campeonato ya que la actividad del primero de los 24 Grandes Premios del 2026 arrancarán el viernes 6 de marzo en Melbourne, con las primeras prácticas. La clasificación será el sábado 7 y la carrera el domingo 8 a la 1 de la mañana hora Argentina.

Como toda la temporada, el GP de Australia de Fórmula 1 se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

Cuánto vale la ropa de Alpine que usa Franco Colapinto y cómo comprarla

La nueva línea de merchandising de Alpine para el 2026, de la marca británica Astore, ya está disponible en su página web oficial y los precios son los siguientes

alpine

Remera: €96

Chomba: €114

Buzo: €96

Campera: €136

Toca esperar a que se pongan las pilas los emprendimientos