Cuándo cambian los sentidos de las laterales del Acceso Este

El objetivo central de este cambio de sentido en los costados del Acceso Este es evitar el colapso vehicular, explicaron desde la Municipalidad de Guaymallén.

Cómo serán los nuevos sentidos en las laterales del Acceso Este

Según explicaron desde Guaymallén, en caso de que una persona vaya en contramano, se le aplicará una multa, ya que se eliminará la doble mano en ambas laterales y los sentidos serán los siguientes:

Lateral Norte: La circulación será exclusivamente de Este a Oeste (sentido hacia la Ciudad de Mendoza).

Lateral Sur: El tránsito fluirá únicamente de Oeste a Este (sentido hacia Maipú/San Martín).

Esta unificación de sentidos se mantendrá vigente durante todo el período que demande la ejecución de la obra principal, la cual incluye la construcción de una tercera trocha, nuevos puentes y la repavimentación de la calzada.

cambios en el acceso este

Prohibición de estacionamiento y zonas críticas

Además del reordenamiento del flujo vehicular, la comuna ha dispuesto la prohibición total de estacionamiento en ambas márgenes de las colectoras en tramos específicos de alto conflicto. La restricción regirá en:

El sector comprendido entre las calles Hilario Cuadros – Cañadita Alegre .

. El tramo entre La Purísima – Curupaytí.

El proyecto de obra de la Municipalidad de Guaymallén también contempla la elevación de la calzada en ciertos sectores para permitir la apertura de nuevos pasos bajo nivel, conectando el norte y sur del departamento a través de calles como Avellaneda-Azcuénaga y Rosario-Houssay.