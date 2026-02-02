Gimnasia y Esgrima, con un jugador menos, cayó por 4 a 0 ante Unión en Santa Fe

Así el equipo que dirige Ariel Broggi suma tres unidades y está en el puesto 11 de la Zona A.

El Lobo comenzó el certamen con un triunfo histórico por 1 a 0 ante Central Córdoba como visitante gracias a un golazo de Valentino Simoni, pero vençia de perder por la mínima diferencia ante San Lorenzo en su debut como local.

A los 3 minutos llegó el gol del elenco orientado por Leonardo Madelón. Palacios metió un tiro de esquina desde la derecha, la defensa del Lobo alejó el peligro, pero tras un cabezazo la recibió Profini y de media vuelta puso el 1-0 para el dueño de casa.

union-gimnasia1 El Lobo sufrió en Santa Fe.

A los 34' Profini, que marcó su primer gol en Primera, cabeceó desviado y volvió a salvarse el equipo mensana.

Hasta que a los 41' vino el centro desde la izquierda del ex Independiente Rivadavia Cristian Tarragona, la desvió Paredes y descolocó a Rigamonti.

En el complemento Unión siguió dominando el partido y Rigamonti salvaba al Mensana.

A los 32' Ulises Sánchez le cometió falta adentro del área a Del Blanco y Estigarribia cambió el penal por gol.

El Mensana no pudo hacer pie al jugar con un jugador menos, pero el campeonato recién comienza y tiene tiempo para recuperarse.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Tras enfrentar a Unión, el Lobo recibirá a Instituto de Córdoba. El partido será el domingo 8 de febrero a las 21.15 en el estadio Víctor Legrotaglie.