El fin del misterio: la Inteligencia Artificial ya puede traducir qué te quiere decir tu perro cuando ladra

perro, que significa, mascota

La Inteligencia Artificial detectó que cuando los dueños ponen música relajante, los patrones de los ladridos cambian hacia frecuencias que indican un estado de "bienestar social", similar al que experimentamos los humanos al escuchar nuestra canción favorita.

De los ladridos a la música: una conexión biónica

Esta tecnología no solo busca traducir necesidades básicas, sino mejorar la convivencia. La capacidad de la Inteligencia Artificial para procesar miles de datos por segundo permite distinguir entre un ladrido de alerta, uno de juego o uno de angustia por separación.

"Estamos a un paso de tener una app que nos diga exactamente qué siente nuestro compañero", afirman los expertos. El impacto en la salud animal y en la psicología del dueño podría cambiar para siempre la vida en nuestros hogares.

La tecnología, muchas veces criticada por alejarnos de los demás, esta vez parece estar haciendo lo contrario: acercándonos a las especies con las que compartimos la vida. Entender el lenguaje de los animales a través de la Inteligencia Artificial es una oportunidad para ser mejores cuidadores y tutores.