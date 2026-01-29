Inteligencia Artificial: Estados Unidos acelera despidos en empresas

Este movimiento no es aislado. En los últimos días, empresas como Amazon, UPS y Pinterest también anunciaron recortes de personal, algunos vinculados directamente a la adopción de inteligencia artificial. El fenómeno refleja una transformación estructural: las compañías están redistribuyendo recursos hacia tecnología, eficiencia y automatización.

inteligencia-artificial-trabajo-negocios-freepik-(2) La transformación digital y la inteligencia artificial están redefiniendo el mercado laboral global. Crédito: Freepik.

Trabajo y empleo: un mercado en tensión

El impacto sobre el trabajo y el empleo es cada vez más visible. En Estados Unidos, la creación de puestos laborales se ha desacelerado y el mercado muestra señales de estancamiento. Economistas describen la situación como una etapa de “ni contratar ni despedir”, donde las empresas evitan expandir sus plantillas mientras ajustan costos.

La ansiedad entre los trabajadores crece. La dificultad para encontrar empleo o mejorar condiciones laborales se combina con factores económicos como el aumento de costos operativos, los cambios en el consumo y las tensiones comerciales. En este contexto, muchas empresas están redirigiendo inversiones hacia inteligencia artificial, incluso a costa de reducir personal.

El fenómeno plantea una pregunta clave: ¿la inteligencia artificial está reemplazando empleos o transformando la forma de trabajar? Para algunos expertos, la tecnología no elimina necesariamente el trabajo, sino que redefine perfiles, habilidades y estructuras laborales.

La apuesta de Dow expone una realidad incómoda: la inteligencia artificial ya no es una promesa futura, sino una fuerza que está remodelando el presente del trabajo, el empleo y los negocios. En la nueva economía, la clave no será resistir el cambio, sino entender cómo adaptarse a él.

¿Estamos preparados para un mercado laboral donde la tecnología avanza más rápido que el empleo?