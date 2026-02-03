Boca rechazó una jugosa oferta por el "Changuito" Zeballos: de cuánto fue

En lo que respecta a jovenes salidos del club, Exequiel Zeballos y Milton Delgado son los apuntados como las grandes ventas en un futuro, pero desde Boca tienen en claro que no quieren regalar el patrimonio del club, es por eso que la venta es por cláusula o nada. Inclusive el propio Kevin Zenon ha sufrido negociaciones inconclusas porque los interesados no llegaron al valor de su cláusula de resición.

De acuerdo al periodista Nicolás Indrieri, del canal AZZ: "Boca rechazó una oferta del CSKA Moscú de US$ 10 millones por Exequiel Zeballos y trabaja en renovarle el contrato". No hay que olvidarse que el contrato vence en diciembre de este año, y la idea es mejorar el sueldo, pero con ello subir la cláusula.

zeballos boca

Es importante remarcar que la cláusula de resición que tiene Exequiel Zeballos, monto del que Boca no piensa moverse, es de 20 millones de dólares. El extremo de 23 años es una pieza clave en el equipo de Úbeda, y ante tanta lesión de los 9 del plantel, aparece como la carta fuerte en el ataque.

La fuerte decisión de Boca tras la operación de Rodrigo Battaglia

La lesión de Battaglia le dio un cupo al Xeneize para una nueva incorporación, por lo que tiene 10 días para cerrar un tercer y último refuerzo. El mediocampista estará fuera de las canchas de Boca durante 6 meses.

El plazo para sumar al reemplazante de Rodrigo Battaglia será de 10 días, por lo que el Consejo de Fútbol ya analiza nombres para suplir su ausencia, de cara a un 2026 en el que Boca volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que será su máxima prioridad. El objetivo de Boca sería renovar el puesto de 9.