Boca y el gesto que hizo historia: qué le dijo Leandro Desábato a Daniel Osvaldo el día del "comé pasto"

Leandro Desábato - Daniel Osvaldo El jugador de Boca le ofrece "amablemente" un poco de pasto al capitán de Estudiantes.

Boca y un gesto que hizo historia

Antes de que el cronómetro acuse la media hora de juego del primer tiempo, las cámaras identificaron que Daniel Osvaldo y Leandro Desábato estaban siendo protagonistas de un duelo de palabras por lo que apuntaron en su dirección esperando que algo más suceda. Y los jugadores no decepcionaron.

Mientras ambos se dedicaban palabras de pocos amigos, el delantero de Boca se agachó y cortó un poco de césped de La Bombonera para luego ofrecérselo al defensor central de Estudiantes de La Plata.

Embed - Osvaldo le dio pasto a Desabato. Boca 0 - Estudiantes 0 | Primera División 2015 - Fecha 7

En la jerga futbolera se trata de un insulto ya que se hace referencia a que el otro jugador es un burro, por lo tanto, debe comer pasto. Más de 10 años pasaron de ese momento histórico en el fútbol argentino y ahora fue Leandro Desábato quien se refirió al respecto.

Desábato reveló qué le dijo al jugador de Boca

Mucha agua pasó debajo del puente y Leandro Desábato se refirió a lo sucedo en diálogo con Cielosports en una charla distendida donde el ex defensor recordó lo sucedido con humor: "Eso fue culpa de (Israel) Damonte. Osvaldo a Damonte le miraba la camiseta para ver quien era. A mi me dio pasto. A mí me tiraban letra y yo decía cualquier cosa".

Además, al recibir el puñado de pasto de parte del jugador de Boca, el defensor asegura que le retrucó: "Es para tu novia". El árbitro del partido, Diego Abal, decidió dar por terminado el momento sacándole la tarjeta amarrilla a ambos jugadores.

Es por eso que ex jugador de Estudiantes explicó: "Justo estaba saliendo con Jimena Barón, yo no sabía ni quiera era. Isma me dice: 'Con esta salió no sé quién…', entonces yo yo le tiré que se venía a hacer el lindo acá y ahí arrancó, pero son cosas que quedan en la cancha".

Daniel Osvaldo - Jimena Barón El jugador de Boca en ese momento era pareja de Jimena Barón.

De esta manera se da por finalizado el secreto de realmente qué se dijeron dos jugadores que lograron causar sensación dentro de la cancha; uno por sus goles y locuras, el otro por su fuerza a la hora de defender y liderazgo.