Inicio Sociedad Semilla
¿Lo sabías?

Ni chía, ni sésamo: la semilla que debes consumir para mejorar la calidad del sueño

A través de las propiedades de esta semilla, puedes mejorar la calidad del sueño por las noches. Descubre cómo consumirla, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
A través de una semilla, puedes mejorar la calidad del sueño. 

A través de una semilla, puedes mejorar la calidad del sueño. 

Muchas son las personas que, a raíz de los problemas de sueño que padecen, buscan remedios caseros para poder conciliar tranquilos por las noches. En este sentido, hay una semilla que destaca, y lo cierto es que no es ni la de chía, ni la de sésamo, dos famosas y muy utilizadas.

Las semillas pueden ser beneficiosas para mejorar la calidad del sueño debido a su alto contenido en triptófano (aminoácido que produce melatonina y serotonina), magnesio (relajante muscular y nervioso) y zinc.

adultos mayores, insomnio
Una semilla puede ser tu mejor aliada para conciliar el sue&ntilde;o por las noches.&nbsp;

Una semilla puede ser tu mejor aliada para conciliar el sueño por las noches.

La semilla que debes consumir para mejorar la calidad de sueño

Las semillas de calabaza (o pepitas) son un aliado natural para el descanso debido a su alta concentración de magnesio, triptófano y zinc. Estos nutrientes trabajan en conjunto para relajar el sistema nervioso y facilitar la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Para obtener los mejores resultados, los expertos sugieren consumir una pequeña porción, equivalente a unos 30 gramos o dos cucharadas, aproximadamente una hora antes de acostarse.

Un consejo clave es acompañarlas con una pequeña cantidad de carbohidratos, como una pieza de fruta o un yogur, ya que esto facilita que el triptófano cruce la barrera hematoencefálica y llegue al cerebro de manera eficiente.

Semillas calabaza (1).jpg
La semilla de calabaza debe ser consumida una hora antes de acostarse.

La semilla de calabaza debe ser consumida una hora antes de acostarse.

Es preferible consumirlas crudas o ligeramente tostadas y evitar las versiones con exceso de sal, ya que el sodio puede provocar sed nocturna y fragmentar el sueño por las noches.

Consideraciones a tener en cuenta

Pasando en limpio, estas son las consideraciones que debes de tener en cuenta:

  • Cantidad ideal: consume un puñado pequeño, aproximadamente 30 gramos (unas 2 cucharadas) al día.
  • Momento clave: el "período dorado" es entre 30 y 60 minutos antes de acostarse. También puedes incluirlas en tu cena para que el cuerpo comience a procesar los nutrientes temprano.
  • Combínalas con carbohidratos: ingerir las semillas con una pequeña porción de carbohidratos (como un poco de yogur, una fruta o una tostada integral) ayuda a que el triptófano llegue más fácilmente al cerebro.
  • Evita el exceso de sal: opta por versiones crudas o ligeramente tostadas sin sal, ya que el sodio en exceso puede provocar sed nocturna y fragmentar el sueño.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar