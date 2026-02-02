Ni chía, ni sésamo: la semilla que debes consumir para mejorar la calidad del sueño

Muchas son las personas que, a raíz de los problemas de sueño que padecen, buscan remedios caseros para poder conciliar tranquilos por las noches. En este sentido, hay una semilla que destaca, y lo cierto es que no es ni la de chía, ni la de sésamo, dos famosas y muy utilizadas.
Las semillas pueden ser beneficiosas para mejorar la calidad del sueño debido a su alto contenido en triptófano (aminoácido que produce melatonina y serotonina), magnesio (relajante muscular y nervioso) y zinc.
La semilla que debes consumir para mejorar la calidad de sueño
Las semillas de calabaza (o pepitas) son un aliado natural para el descanso debido a su alta concentración de magnesio, triptófano y zinc. Estos nutrientes trabajan en conjunto para relajar el sistema nervioso y facilitar la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.
Para obtener los mejores resultados, los expertos sugieren consumir una pequeña porción, equivalente a unos 30 gramos o dos cucharadas, aproximadamente una hora antes de acostarse.
Un consejo clave es acompañarlas con una pequeña cantidad de carbohidratos, como una pieza de fruta o un yogur, ya que esto facilita que el triptófano cruce la barrera hematoencefálica y llegue al cerebro de manera eficiente.
Es preferible consumirlas crudas o ligeramente tostadas y evitar las versiones con exceso de sal, ya que el sodio puede provocar sed nocturna y fragmentar el sueño por las noches.
Consideraciones a tener en cuenta
Pasando en limpio, estas son las consideraciones que debes de tener en cuenta:
- Cantidad ideal: consume un puñado pequeño, aproximadamente 30 gramos (unas 2 cucharadas) al día.
- Momento clave: el "período dorado" es entre 30 y 60 minutos antes de acostarse. También puedes incluirlas en tu cena para que el cuerpo comience a procesar los nutrientes temprano.
- Combínalas con carbohidratos: ingerir las semillas con una pequeña porción de carbohidratos (como un poco de yogur, una fruta o una tostada integral) ayuda a que el triptófano llegue más fácilmente al cerebro.
- Evita el exceso de sal: opta por versiones crudas o ligeramente tostadas sin sal, ya que el sodio en exceso puede provocar sed nocturna y fragmentar el sueño.