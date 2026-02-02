Ni chía, ni sésamo: la semilla que debes consumir para mejorar la calidad del sueño

Para obtener los mejores resultados, los expertos sugieren consumir una pequeña porción, equivalente a unos 30 gramos o dos cucharadas, aproximadamente una hora antes de acostarse.

Un consejo clave es acompañarlas con una pequeña cantidad de carbohidratos, como una pieza de fruta o un yogur, ya que esto facilita que el triptófano cruce la barrera hematoencefálica y llegue al cerebro de manera eficiente.

Semillas calabaza (1).jpg La semilla de calabaza debe ser consumida una hora antes de acostarse.

Es preferible consumirlas crudas o ligeramente tostadas y evitar las versiones con exceso de sal, ya que el sodio puede provocar sed nocturna y fragmentar el sueño por las noches.

Consideraciones a tener en cuenta

Pasando en limpio, estas son las consideraciones que debes de tener en cuenta: